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مستشفى ثريبان العام يوضح شروط تلقي اللقاح

منذ يوم
1886
مستشفى ثريبان العام يوضح شروط تلقي اللقاح

مازن القرني (صدى):
أوضح مركز اللقاحات بمستشفى ثريبان العام بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة أبرز الشروط للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفيما يلي الشروط بناء على توجيهات وزارة الصحة بما يخص مراكز اللقاحات:

- كبار السن الجرعة الأولى فقط بدون موعد، لمن أعمارهم 75 سنة.

- عدد كبار السن المسموح بهم يوميا 60 مراجع فقط.

-كبار السن الجرعة الثانية لمن عمره فوق الـ 60 .

-ممنوع ادخال أي مراجع لديه موعد في تاريخ قديم أو موعد في يوم قادم.

- عدم قبول أي مراجع بدون موعد بأي تقرير طبي، إلا لذوي الاحتياجات الخاصة أو مرضى غسيل الكلى.

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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