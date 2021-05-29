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قصة نجاح الشيف عدنان يماني في مهنة بيع الفول بـ"بسطة" خلال رمضان

منذ يوم
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قصة نجاح الشيف عدنان يماني في مهنة بيع الفول بـ"بسطة" خلال رمضان

عادل الحربي (صدى):
تحدث الشيف عدنان يماني، عن مراحل نجاحه في مهنته بـ"بسطة" لبيع الفول خلال شهر رمضان.

وقال عدنان يماني خلال مقابلة في برنامج "mbc في أسبوع"، إنه بدأ مهنته ببيع الفول برفقة إخوانه لزيادة الدخل خلال مواسم رمضان والعيد، موضحا أنهم كانوا يشعرون بالخجل في البداية، لكنهم أصروا على بدء هذا المجال.

ولفت إلى أن أول مشروع في هذا المجال لم يحققوا منه أرباحًا، كما كشف شقيقه محمد تفاصيل عن استقالته من وظيفته، والتي طالبته بالدوام في وقت كان يشارك خلاله ببرنامج "توب شيف".

ذكر أن قدم استقالته من الوظيفة لصعوبة ترك البرنامج والذهاب للدوام، وذلك دون استشارة عدنان، لافتا إلى أن عدنان امتلك الموهبة منذ الصغر، مبينا أنه توقع لشقيقه أن يكون له مستقبل رائع في مهنة الطبخ.

الفول
بسطة
عدنان يماني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ 15 ساعة
لا خجل مع الفول لأنه يخفض حدة العقول

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
واضح*** وصريح***
يستاهل التكريم أبو عبدالله،
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,

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