وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد

فهمي محمد (صدى):
كشف معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتصاعد في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة والتي تصدى لها وافشلها تحالف دعم الشرعية.
وأوضح "الأرياني" في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن هذه التهديدات تُنذر بالخطر الكبير الذي لا زالت تمثله المليشيا على أمن وسلامة السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات الدولية.
كما أكد أن مليشيا الحوثي تتخذ موانئ "الحديدة، الصليف، ورأس عيسى" قواعد للتخطيط والتحضير للهجمات الارهابية ومنطلق للزوارق المفخخة المسيرة عن بعد.
وأضاف: "هذا يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد، واستغلاله لتنفيذ أجندة النظام الايراني وسياساته لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".
كما دعا "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والامريكي لإدانة هذه الهجمات، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الأعمال الارهابية التي لا تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة فحسب بل الأمن والسلم الدوليين ومصالح العالم أجمع.