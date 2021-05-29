ميساء الخواجا تصدر كتاب الخطاب الروائي والأنساق الثقافية

بدر الحارثي (صدى):
صدر عن دار النابغة للنشر والتوزيع كتاب " الخطاب الروائي والأنساق الثقافية "المرأة - الجسد - التاريخ" للدكتورة ميساء الخواجا استاذ النقد الادبي المشاركة بجامعة الملك سعود والكتاب عبارة عن مجموعة بحوث يجمعها الاهتمام بالسرد ، وتنتظم في محاور كبرى تتوزع بين الرواية النسائية وبين الرواية والتاريخ ، نحاول مقاربتها من زوايا عدة أبرزها النقد النسوي ومفاهيم النقد الثقافي .
تحاول معظم بحوث هذا الكتاب مقاربة الخطاب الروائي لكشف الأنساق الثقافية المهيمنة والكامنة خلف الخطاب الظاهري سواء في كتابة المرأة أو ما كتب عنها .
وقد دفعنا لذلك اهتمام بالرواية النسائية عامة والنسائية السعودية بشكل خاص وذلك في محاولة لإعادة قراءة ما تكتبه المرأة ، فمن ينظر في التاريخ الثقافي يرى أن المرأة عبر التاريخ لم يكن بمقدورها – في ظل الثقافة الأبوية –أن تعبر عن ذاتها وتمارس وعيها الخاص وقيمها الثقافية الإنسانية بطريقة مستقلة ، فظل الرجل هو صانع " خطاب المركز " ، وظلت المرأة هامشا محكيا عنه أو يكتفي بالحكي دون الإبداع .
ومن هنا فإن الكتابة النسائية تغدو علامة على وعي المرأة بواقعها وذاتها ومحاولتها الانتقال من الظل إلى الضوء كاتبة وصانعة لعالم تراه وتشكله وفق رؤيتها ومعاناتها .