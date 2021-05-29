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الأمير خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "حنا البدو"

منذ 16 دقيقة
1542
الأمير خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بعنوان "حنا البدو"

الرياض (صدى):
نظم أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان "حنا البدو"، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير خالد الفيصل:" حنا البدو.. حنا البدو نبني الصحاري حضارة، حنا هل التوحيد علم وصدارة، حنا إذا ضاقت على الناس دنيا نفتح لهم باب الكرامة منارة".

واستكمل الأمير خالد الفيصل قصيدته الجديدة، قائلا:"حنا إذا جانا من الناس خايف نحميه في قصر طويل جدارة، رصيدها في بنك الأمجاد  واجد ولا بنوك الأموال فيها خسارة وأنا السعودي بالمحافل مقدم".

 

وتابع:"ويصير لي في كل جمع أمارة وأسبابها  تتويجة الحكم بالشرع دستورنا القرآن نعم اختياره كتبها ربي ما تولاه لجنة، دستورنا نزله ربي بشارة".

خالد الفيصل
مكة المكرمة
حنا البدو

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أحدث التعليقات

Suliman
السلق اللي بالشعيب لاجل طريق النصر يجيها بلا
محمد
ماشفنا انهمار الدموع الشديد والنوبة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. اللهم احسن خاتمتي واعذني ووالديا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...

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