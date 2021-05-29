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النيابة العامة تحظر استغلال صدور القرارات في إثارة معلومات مغلوطة

منذ 43 دقيقة
1533
النيابة العامة تحظر استغلال صدور القرارات في إثارة معلومات مغلوطة

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام أو المشاركة في ذلك.

ويحظر أيضًا إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وكشفت "النيابة" أن عقوبة هذه الجرائم تتضمن السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النيابة العامة
وسائل التواصل الاجتماعي
معلومات مغلوطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

Suliman
السلق اللي بالشعيب لاجل طريق النصر يجيها بلا
محمد
ماشفنا انهمار الدموع الشديد والنوبة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. اللهم احسن خاتمتي واعذني ووالديا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...

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