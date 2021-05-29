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روسيا تشهد كسوفا كاملا للشمس للمرة الأولى منذ 50 عاما

منذ 59 دقيقة
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روسيا تشهد كسوفا كاملا للشمس للمرة الأولى منذ 50 عاما

موسكو (صدى):
تشهد روسيا خلال الأيام القادمة كسوف كامل للشمس في مناطق الشرق الأقصى لأول مرة منذ 50 عاما، حيث يتمكن سكان باقي المناطق من رؤية كسوف جزئي للشمس.

وأوضح كبير الباحثين في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أوغولنيكوف، أن الكسوف القادم سيحدث يوم 10 يونيو المقبل، بحسب الزميلة "الوطن".

ووفقا لمعهد أبحاث الفضاء الروسي فإنه سيحجب القمر 27% من قطر الشمس، والتي ستبدو مثل تفاحة مقضومة، كما أن الكسوف لن يحجب الشمس كليا، فإنه لن يكون هناك ظلام على الأرض، وإذا لم ينظر الراصد إلى الشمس في الوقت المناسب، فلن يلاحظ أي شيء.

 

ويحدث كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف.

روسيا
كسوف الشمس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128452
منذ 37 دقيقة
سبحان خالق الكون ومدبره في حكمته ...

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أحدث التعليقات

Suliman
السلق اللي بالشعيب لاجل طريق النصر يجيها بلا
محمد
ماشفنا انهمار الدموع الشديد والنوبة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. اللهم احسن خاتمتي واعذني ووالديا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...

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