روسيا تشهد كسوفا كاملا للشمس للمرة الأولى منذ 50 عاما

موسكو (صدى):
تشهد روسيا خلال الأيام القادمة كسوف كامل للشمس في مناطق الشرق الأقصى لأول مرة منذ 50 عاما، حيث يتمكن سكان باقي المناطق من رؤية كسوف جزئي للشمس.
وأوضح كبير الباحثين في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أوغولنيكوف، أن الكسوف القادم سيحدث يوم 10 يونيو المقبل، بحسب الزميلة "الوطن".
ووفقا لمعهد أبحاث الفضاء الروسي فإنه سيحجب القمر 27% من قطر الشمس، والتي ستبدو مثل تفاحة مقضومة، كما أن الكسوف لن يحجب الشمس كليا، فإنه لن يكون هناك ظلام على الأرض، وإذا لم ينظر الراصد إلى الشمس في الوقت المناسب، فلن يلاحظ أي شيء.
ويحدث كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف.