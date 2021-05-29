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بالصور.. "حفتر" يحضر مباراة كرة قدم في بنغازي رغم توتر الأوضاع في ليبيا

منذ ساعة
1662
بالصور.. "حفتر" يحضر مباراة كرة قدم في بنغازي رغم توتر الأوضاع في ليبيا

طرابلس (صدى):
وثقت بعض الصور حضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر لمباراة لكرة القدم التي أقيمت في ملعب شهداء بنينا قرب مدينة بنغازي، وذلك في ظل توتر الأوضاع في ليبيا.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الصور، مشيرة إلى أن المباراة استعراضية ودمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية وبحضور الجماهير الرياضية.

وأوضحت القيادة أيضًا أن المباراة الإستعراضية أقيمت في إطار الإحتفالات بالذكرى السنوية السابعة لـ "ثورة الكرامة" .

ليبيا
كرة قدم
حفتر
بنغازي

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أحدث التعليقات

Suliman
السلق اللي بالشعيب لاجل طريق النصر يجيها بلا
محمد
ماشفنا انهمار الدموع الشديد والنوبة
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. اللهم احسن خاتمتي واعذني ووالديا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...

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