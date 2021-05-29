بالصور.. "حفتر" يحضر مباراة كرة قدم في بنغازي رغم توتر الأوضاع في ليبيا

طرابلس (صدى):
وثقت بعض الصور حضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر لمباراة لكرة القدم التي أقيمت في ملعب شهداء بنينا قرب مدينة بنغازي، وذلك في ظل توتر الأوضاع في ليبيا.
ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الصور، مشيرة إلى أن المباراة استعراضية ودمعت نخبة من نجوم المنتخب الليبي بنجوم الكرة العربية وبحضور الجماهير الرياضية.
وأوضحت القيادة أيضًا أن المباراة الإستعراضية أقيمت في إطار الإحتفالات بالذكرى السنوية السابعة لـ "ثورة الكرامة" .