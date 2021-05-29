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الهلال يقترب من التعاقد مع يونس بلهندة مقابل 15 مليون يورو

منذ يوم
13246
5
الهلال يقترب من التعاقد مع يونس بلهندة مقابل 15 مليون يورو

نواف السالم (صدى):
تلقى الدولي المغربي يونس بلهندة عروضا من الهلال السعودي و عرض من نادي مونبيلييه الفرنسي و عرض من نادي غلطة سراي التركي.

ولازالت المفاوضات قائمة بين يونس بلهندة و 3 عروض عرض من نادي الهلال و عرض من نادي مونبيلييه الفرنسي و عرض من نادي غلطة سراي التركي.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن العرض الأكبر عرض نادي الهلال 15 مليون يورو لمدة 3 سنوات.

وكان الهلال قد أعلن، قبل أيام، تعاقده مع المهاجم المالى، موسى ماريجا، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ناديه بورتو البرتغالى. وستكون الصفقة الجديدة المشار إليها مجانية أيضًا.

الهلال
يونس بلهندة

التعليقات

كلام العقل
كلام العقل عدد التعليقات : 8
منذ 19 ساعة
اللاعب ممتاز ومحترم ولاكن هل توجد لديه إصابات؟ ولا أعتقد أن الهلال يفكر فيه الآن ابدآ. لأن اللاعب فارضة من زمان وانتهى.
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 575
منذ 11 ساعة
هذا كل موسم يرتبط اسمه بامدية الدوري السعودي تسوق من وكلاء اللاعبيين الاتراك
والهلال لا يفكر فيه نهائيا
والقيمه هذي اجيب لاعب افضل منه بمراحل
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 378
منذ 10 ساعات
سعره مبالغ فيه اجيب واحد من افريقيا اطلق منه بكثير
جده كذا اتي وبحر
جده كذا اتي وبحر عدد التعليقات : 2
منذ 7 ساعات
والله ان الغشيان يوم سماكم الشحاتين بمقطع الفيديو صادق !! الوليد ماهو دايم لكم ياطواقي ياشحاتين هههههههههههههههههه
جده كذا اتي وبحر
جده كذا اتي وبحر عدد التعليقات : 2
منذ 7 ساعات
والله ان فهد الغشيان يوم سماكم الشحاتين بمقطع الفيديو الشهير صادق !! الوليد ماهو دايم لكم ياطواقي ياشحاتين هههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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