الهلال يقترب من التعاقد مع يونس بلهندة مقابل 15 مليون يورو

نواف السالم (صدى):
تلقى الدولي المغربي يونس بلهندة عروضا من الهلال السعودي و عرض من نادي مونبيلييه الفرنسي و عرض من نادي غلطة سراي التركي.
ولازالت المفاوضات قائمة بين يونس بلهندة و 3 عروض عرض من نادي الهلال و عرض من نادي مونبيلييه الفرنسي و عرض من نادي غلطة سراي التركي.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن العرض الأكبر عرض نادي الهلال 15 مليون يورو لمدة 3 سنوات.
وكان الهلال قد أعلن، قبل أيام، تعاقده مع المهاجم المالى، موسى ماريجا، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ناديه بورتو البرتغالى. وستكون الصفقة الجديدة المشار إليها مجانية أيضًا.