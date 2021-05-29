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زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارا بإعدام شخص رميا بالرصاص أمام عائلته 

منذ يوم
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زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارا بإعدام شخص رميا بالرصاص أمام عائلته 

بيونغيانغ (صدى):
قرر زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون”، إعدام مواطن رميًا بالرصاص أمام عائلته بعد تورطه في بيع أفلام وموسيقى ومقاطع فيديو تنتمي لكوريا الجنوبية بشكل غير قانوني.

ووجهت تهمة إلى "إن لي"، الذي كان كبير المهندسين في لجنة إدارة الزراعة في وونسان، بارتكاب “أعمال مناهضة للاشتراكية” بسبب تداول مقاطع الفيديو التابعة لكوريا الجنوبية سرًا، حيث تطارد السلطات أولئك الذين اشتروا المحتوى منه.

وكانت الشرطة الكورية قد ألقت القبض على “لي” ، في وونسان بمقاطعة جانج وون ، قبل أن يُعدم ب 40 يومًا، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام عليه رميًا بالرصاص أمام عائلته وحشد من 500 شخص.

كوريا الشمالية
كيم جونج أون

التعليقات

عابر@@
عابر@@ عدد التعليقات : 5
منذ 23 ساعة
عليك من الله ماتستحق .. اللهم عامله بعدلك وكل ظالم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ابو جدود ورديه مجرم عند اتفه الاسباب .. واظن هذا من اكل لحم الكلاااب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ 23 ساعة
ولَّى نظيره الأمريكي الأصهب وحل محله المغلوث الأشهب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 23 ساعة
هذا الرجل يأكل عضو الأسد يعني معه مزرعة أسود تزوده بطبقه المفضل

لا حل له لأنه اشتراكي شيوعي أحمر ❗ حتى النخاع
محسن
محسن عدد التعليقات : 1
منذ 23 ساعة
بعض الرؤساء العرب عملوا مثله واكثر كمان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 16 ساعة
تقصد صدام اللي يطر الواحد منهم طر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 16 ساعة
أم تقصد القذافي وتعتبره شريك معه في الدم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 16 ساعة
أم تقصد غير واحد من اللي رحل مغتم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ 16 ساعة
ابو خدود ما عنده لعب لمن يخالف النظام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 12 ساعة
يحكم بالحديد والنار

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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