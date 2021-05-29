زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارا بإعدام شخص رميا بالرصاص أمام عائلته 

بيونغيانغ (صدى):
قرر زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون”، إعدام مواطن رميًا بالرصاص أمام عائلته بعد تورطه في بيع أفلام وموسيقى ومقاطع فيديو تنتمي لكوريا الجنوبية بشكل غير قانوني.
ووجهت تهمة إلى "إن لي"، الذي كان كبير المهندسين في لجنة إدارة الزراعة في وونسان، بارتكاب “أعمال مناهضة للاشتراكية” بسبب تداول مقاطع الفيديو التابعة لكوريا الجنوبية سرًا، حيث تطارد السلطات أولئك الذين اشتروا المحتوى منه.
وكانت الشرطة الكورية قد ألقت القبض على “لي” ، في وونسان بمقاطعة جانج وون ، قبل أن يُعدم ب 40 يومًا، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام عليه رميًا بالرصاص أمام عائلته وحشد من 500 شخص.