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عائلة تقتل ابنتها بسبب رفضها الزواج المدبر

منذ يوم
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عائلة تقتل ابنتها بسبب رفضها الزواج المدبر

إسلام أباد (صدى):
تخضع عائلة باكستانية كانت تقيم في إيطاليا للتحقيق لاشتباه تورطها في قتل ابنتهم البالغة من العمر 18 عامًا بعدما رفضت زواجًا مدبرًا.

وتعود قصة الفتاة "سامان عباس" لتمردها العام الماضي ورفضها خطط عائلتها التقليدية لتزويجها ابن عمها في وطنهم الأم.

وأوضح موقع "العربية" أن "سامان" لجأت إلى الخدمات الاجتماعية وفي نوفمبر نُقلت إلى منزل إيواء، كما شكت والديها للشرطة لكنها عادت إليهما في 11 أبريل.

وفقدت الفتاة بعد ذلك وبدأت الشرطة في البحث عنها منذ 5 مايو عندما زار شرطيون منزلها ولم يعثروا على أحد ما أدى إلى فتح تحقيق.

واكتشفت الشرطة الإيطالية بعد ذلك أن والدي الفتاة غادرا إلى باكستان بدونها ووجدت مقاطع التقطتها كاميرا أمنية قريبة جعلتهم يشكون في تخلص العائلة من الفتاة.

والتقطت كاميرات المراقبة في 29 إبريل خمسة أشخاص يخرجون من المنزل حاملين أدوات بينها مجارف وبرميلا ويعودون بعد حوالى ساعتين ونصف ساعة، والخمسة هم أفراد الأسرة المشتبه بارتكابهم الجريمة.

وشارك مئات الأشخاص في مسيرة تضامن من أجل الفتاة المفقودة نظمها مجلس بلدية نوفيلارا للمطالبة بأخذ حقها من عائلتها.

جريمة قتل
باكستان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5048
منذ 22 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ 16 ساعة
اوكي
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 845
منذ 15 ساعة
جهل وظلم وتخلف والإسلام من فعلكم بريء قبحكم الله من أبوين ألا تعلما أن من شروط النكاح رضا الزوجة مثل تلك الأفعال الخبيثة تشوه سمعة الإسلام والمسلمين في كل مكان ! رحمها الله والله ينتقم من قتلتها يا رب يلاحقوكم في كل مكان وتنالون القصاص العادل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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