رسالة من نجل رفيق الحريري لمجلس الأمن: أشعر بالقلق من توقف عمل محاكمة قاتلي والدي 

بيروت (صدى):
أرسل النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، بهاء الحريري اليوم، رسالة إلى ممثلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا فيها عن قلقه من توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان.
وقال بهاء الحريري:"شعرت بالقلق عندما قرأت هذا الأسبوع تقارير تفيد بأنّ العمل الهام الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان قد توقف، لأنها غير قادرة حالياً على الوفاء بالتزاماتها المالية.. إنّ التحقيق في اغتيال والدي، رفيق الحريري، في منعطف حرج ويجب دعمه لمواصلة أنشطته"، بحسب الزميلة "عكاظ".
وتابع:"لهذه المحكمة دور فريد ولكنه حاسم أيضاً، ليس على صعيد لبنان فحسب، بل على صعيد المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً أيضاً. لقد كان عملها رائداً في طريق الوصول إلى الحقيقة والمساءلة والعدالة، في منطقة لا تزال تعاني من المشاكل".