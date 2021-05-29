نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رسالة من نجل رفيق الحريري لمجلس الأمن: أشعر بالقلق من توقف عمل محاكمة قاتلي والدي 

منذ يوم
2674
16
رسالة من نجل رفيق الحريري لمجلس الأمن: أشعر بالقلق من توقف عمل محاكمة قاتلي والدي 

بيروت (صدى):
أرسل النجل الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، بهاء الحريري اليوم، رسالة إلى ممثلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا فيها عن قلقه من توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال بهاء الحريري:"شعرت بالقلق عندما قرأت هذا الأسبوع تقارير تفيد بأنّ العمل الهام الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان قد توقف، لأنها غير قادرة حالياً على الوفاء بالتزاماتها المالية.. إنّ التحقيق في اغتيال والدي، رفيق الحريري، في منعطف حرج ويجب دعمه لمواصلة أنشطته"، بحسب الزميلة "عكاظ".

وتابع:"لهذه المحكمة دور فريد ولكنه حاسم أيضاً، ليس على صعيد لبنان فحسب، بل على صعيد المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً أيضاً. لقد كان عملها رائداً في طريق الوصول إلى الحقيقة والمساءلة والعدالة، في منطقة لا تزال تعاني من المشاكل".

مجلس الأمن
لبنان
رفيق الحريري
بهاء الحريري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
سعد ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
في قصيدة شعرية، رثى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شقيقه الراحل سعد الفيصل، الذي وافته المنية رحمه الله.


يا سعد شحّت بك الأيام عنا
يا ملاك الأنس في تايه زمنّا

يا حكيم الرأي إذا جيت أستشيره
زادني بالرأي فوق اللي تمنى

يا عنيد ما ظلم مخلوق غيره
كم على كريم شيماته تجنّى

وكم نقلت حمول غيرك وأنت أحوج
وكم مسحت دموع محزون تعنّى
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
اتركهم واقفز من مركبهم الغارق لا محالة. فالظالم يستطيع بسهولة تكرار ما حدث

وقد حذرتك مرارا لأنك تحمل اسم سعد وسعد هذه لا تليق إلا بسعد

فرنسا - وثلاث غيرها- ترحب بك فدع لبنان لصوط الشعب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
جاء في الأخبار “أن معلم المأمون كان يضربه بالعصا دون سبب، فسأله المأمون: لِمَ ضربتني؟!، فقال له المعلم: اسكت. وكلما أعاد عليه السؤال، كان يقول له: اسكت. وبعد عشرين سنة تولى المأمون الخلافة، عندها خطر على باله أن يستدعي المعلم، فلما حضر سأله: لماذا ضربتني عندما كنت صبياً؟!، فسأله المعلم: ألم تنس؟!، فقال: والله لم أنس. فرد عليه المعلم وهو يبتسم: حتى تعلم أن المظلوم لا ينسى، وعاد ينصحه قائلاً: لا تظلم أحداً، فالظلم نار لا تنطفئ في قلب صاحبها، ولو مرّت عليه الأعوام. وقدكان بمقدور المأمون أن يعاقبه فما كان منه إلا أنه ازداد له احتراما”.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
ميكافيلي مفكر وفيلسوف سياسي إيطالي إبان عصر النهضة.

أصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي، والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي.

أشهر كتبه على الإطلاق، كتاب الأمير، والذي كان عملاً هدف مكيافيلي منه أن كتيب تعليمات للحكام، نُشرَ الكتاب بعد موته، وأيد فيه فكرة أن ماهو مفيد فهو ضروري، والتي كان عبارة عن صورة مبكرة للنفعية والواقعية السياسية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
إقرأ كتاب الأمير يا سعد ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 23 ساعة
أوعدك يا سعد بوضع عنصر بين العناصر تحت ايم حريرينيوم واختار له رقما من ١-١١٨ وسأرحل جميع العناصر واصع اسم والدك مكان ما تختار واختار العنصر الذي يناسب المكان وأوجده علميا وهذا سهل جدا في الكيمياء المغناطيسية حيث لا يمثل العدد الذري سوى الكتلة العددية للجرم الجسيمي المختار من أرض الكوكب الأزرق المتخمة بالخيارات.. تحدثت عن هذا كثيرا في غير موقع ولم يتجاوب معه عابر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 23 ساعة
إقرأ ملخص إلهام الحدابي

من وجهة نظر شخصية أعجبتني فكرة هدية الكتاب؛ فمعظم الهدايا التي تهدى للمولوك والأمراء تكون مادية تنتهي وتزول عبر الزمن؛ أما هدية ميكافيللي فأعتقد جازمة أنها هدية تاريخية خلدته هو وأميره ذاك.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 23 ساعة
أوعدك يا سعد بوضع عنصر بين العناصر تحت اسم "حريرينيوم" واختار له رقما محددا من أرقام العناصر ١-١١٨ وسأرحل جميع العناصر واضع اسم والدك المكان الذي تختاره له واختار العنصر الذي يناسب المكان وأوجده علميا وهذا سهل جدا في الكيمياء المغناطيسية حيث لا يمثل العدد الذري سوى الكتلة العددية للجرم الجسيمي المختار من أرض الكوكب الأزرق المتخمة بالخيارات.. تحدثت عن هذا كثيرا في غير موقع ولم يتجاوب معه عابر
abdul
abdul عدد التعليقات : 5431
منذ 23 ساعة
يا عيال حريري ، عندكم مال قارون و شوية زيادة. بدل ما انتم مضيّعينها في عارضة الازياء بالسيشل موّلوا المحكمة من فلوس ابيكم، وخلّينا نشوف نهاية المهزلة .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 23 ساعة
لقد اتضح لي أن فترة العناصر لها فترة تمثيل خاصة بها وتوجد فترة خاصة أيضا لكل عنصر يمكن أن تمثل للعنصر في مكانه بدون فترة عناصر حيث تكون فترة وحدات عنصر .

من ماذا تتخوفون أم لماذا تصرون على التجاهل وتظلوا تجهزون

الآن على الحدث تعارك سياسي من ليبيا بين ضيفين من طرابلس وبنغازي.

لا أستطيع أن افهم السياسة بدون دستور

أصبح الدستور في السياسة عراكا بين الدكتور أحمد عبدالله العبود والكاتب الباحث السياسي الأستاذ السنوسي إسماعيل

وهذا يتطلب تقريب لجهات النظر . اللغط اليوم يا سعد في الكذب السياسيي وفي العمل الانفرادي وفي التلون الحزبي وفي نازية الإيدلوجيين الذين لا علاقة لهم بالدين يا سعد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 23 ساعة
المنتقم والقادر هو الله والمظالم قد لا تؤخذ في الدنيا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 16 ساعة
يا سعد إن للكتلة وجهان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 16 ساعة
يا سعد .. الكتلة الثقالية والكتلة المغناطيسية فراغيتان ومحوريتان
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ 15 ساعة
ههههههههههههههههههههههه يبدو ان بهاء لا يعرف ان المحكمه كشفت عن القاتل واخبرهم حزب الشيطان ان القاتل المتهم سليم عياش ذهب الى سوريا و قتل اثناء المعارك وبهذا انتهت القضيه و طويت اوراق القضيه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ 14 ساعة
بهاء يتحدث باسم سعد ونيابة عنه وسعد هو السياسي ولكن احب أن يضفي على طلبه طابع إنساني بحت

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

أخر الأخبار

شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
منذ 5 دقائق 1171
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ 9 دقائق 1248
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 16 دقيقة 263
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 22 دقيقة 1674
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 22 دقيقة 270
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 23 دقيقة 364
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 25 دقيقة 1418
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 34 دقيقة 1549
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
منذ 47 دقيقة 1734
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
منذ 49 دقيقة 1850