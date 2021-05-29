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رد "الصحة" على مصابة بكورونا جاءت نتيجة فحصها إيجابية بعد انتهائها من فترة العزل

منذ يوم
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رد "الصحة" على مصابة بكورونا جاءت نتيجة فحصها إيجابية بعد انتهائها من فترة العزل

الرياض (صدى):
أوضحت مصابة بكورونا أن نتيجة فحصها جاءت إيجابية بعد انتهائها من فترة العزل، حيث إن حالتها في توكلنا تغيرت إلى "محصنة".

وأجابت وزارة الصحة على المصابة بأن الحالة المؤكدة ويصاحبها أعراض يكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية "سعال، ضيق تنفس" وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأوضحت أنه في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

وزارة الصحة
كورونا
العزل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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