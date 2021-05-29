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بالفيديو.. استشارية: مرضى التصلب اللويحي يعانون من عدم تفهم الجهات الوظيفية لهم

منذ يوم
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بالفيديو.. استشارية: مرضى التصلب اللويحي يعانون من عدم تفهم الجهات الوظيفية لهم

الرياض (صدى):
تحدثت استشارية مخ وأعصاب عن مرض التصلب اللويحي المتعدد ومعاناة أصحاب هذا المرض.

وقالت خلال لقائها مع قناة "الإخبارية": "التصلب اللويحي عبارة عن مرض مناعة ذاتية وهى لا تقل ولا تزيد لأن جزء من الخلايا المناعية تشذ عن نظامها تبدأ تهاجم الدماغ والعصب البصري".

وأكدت على أهمية التشخيص المبكر خاصة وأن له دور في المحافظة على الأنسجة الدماغية والأداء الذهني والنظر.

وأضافت: "المملكة أصبحت موفرة جميع العلاجات لهذا المرض ولا يحتاج للسفر إلى الخارج وأصبحت العلاجات متوفرة مثل الأدوية الأولية وهناك أيضًا الأدوية الوريدية وعلى حسب نوع التصلب يتم اختيار العلاج".

كما أشارت إلى أن مرضى التصلب اللويحي المتعدد يعانون من عدم تفهم الجهات الوظيفية لطبيعة مرضهم حيث يواجع بعضهم مشاكل المشي ويجب أن يراعي المجتمع المحيط به من زملاء وإداريين ذلك.

 

العصب البصري
مرض التصلب اللويحي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ يوم
الدكتورة هذه ما اسمها .. مكة وفيها جبال النور


نحن بس اللي نقول زي كلامها
عمر
عمر عدد التعليقات : 5
منذ يوم
علاجه القنب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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