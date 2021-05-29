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بدور البراهيم : تنقبت لظروف وبعدين بقول لكم السبب

منذ يوم
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التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5431
منذ يوم
كلاب ضالّة عضّت وجهك ؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ يوم
الغاية تبرر الوسيلة

عكست المبدأ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ يوم
العبارة صاحبها نيكولو مكيافيلي الإيطالي الجنسية، والذي كان يتميز بذكائه الحاد بالرغم من عدم تلقيه التعليم الفائق.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9257
منذ 3 ساعات
فيها مرض نفسي ***

هي من يوم جابت طاري المليون مهر وهي ما هي مترقعه ***!!!

الله يشفيها ** ويهديها ***

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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