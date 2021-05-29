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"الطيران المدني" تنهي تعليق السفر على القادمين إلى المملكة من 11 دولة

منذ يوم
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"الطيران المدني" تنهي تعليق السفر على القادمين إلى المملكة من 11 دولة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن إنهاء تعليق السفر على المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية جواً من 11 دولة.

وجاء هذا القرار بعد استقرار الوضع الوبائي في بعض الدول وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعضها الآخر مع الالتزام بالإجراءات الواجب اتباعها ومتابعة تحديثات آلية وإجراءات الحجر المؤسسي.

ويشتمل القرار السماح بدخول القادمين من الدول التالية:

- دولة الامارات العربية المتحدة.

- الولايات المتحدة الأمريكية.

- جمهورية ألمانيا الاتحادية.

- أيرلندا.

- الجهورية الإيطالية.

- الجمهورية البرتغالية.

- المملكة المتحدة.

- مملكة السويد.

- الاتحاد السويسري.

- جمهورية فرنسا.

- اليابان.

 

الطيران المدني
المسافرين

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 523
منذ يوم
والقادمين من مصر يسمح لهم بالدخول ولا لا
زا
زا عدد التعليقات : 4015
منذ يوم
حسب المزاج و نوعية الدفع الرباعي يتم المنع والسماح في خلال أيام فقط.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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