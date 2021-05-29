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"العدل" توضح خطوات التنازل عن النصيب من الإرث لأحد الورثة

منذ يوم
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"العدل" توضح خطوات التنازل عن النصيب من الإرث لأحد الورثة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل الخطوات التي يتم اتباعها في حال الرغبة بالتنازل عن النصيب من الإرث لأحد الورثة.

وذكرت الوزارة أن وثيقة ورثة متوفى تُصدر لإثبات ورثة المتوفى، وتقوم مقام حصر الورثة ويمكن التقدم بطلب توثيق ورثة متوفى عبر الرابط التالي: من هــــــــنا

وأبانت أيضًا أنه يكفي تقدم أحد الورثة بالطلب أو من ينوب عنه بوكالة تخوله الإجراء ولا يلزم وكالة من بقية الورثة، مبينة أنه يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي: من هــــــــــــــــــنا 

وستصل وثيقة توثيق ورثة متوفى على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام أبشر.

أما في حال رغب أحد الورثة بالتنازل عن حصته في الدار لأخيه، فيمكن التوجه لكتابة العدل ويلزم حضور المتنازل والمتنازل له برفقه صك حصر الورثة وبيانات التركة.

كما أشارة الوزارة أنه لا يتم حذف الوريث من صك حصر الورثة بسبب التنازل عن الإرث.

 

وزارة العدل
الورث
حصر الورث

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 35
منذ 21 ساعة
الحمدلله.. فيه ورثه يعلك ياليت يعلك على شئ له حق فيه قضيتي خاصة النية الطيبه تجزي صاحبها خطوات ممتازة عدل إلى الإمام 🇸🇦🙏

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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