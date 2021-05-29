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السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة تصوير الأشخاص دون استئذانهم 

منذ يوم
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السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال عقوبة تصوير الأشخاص دون استئذانهم 

الرياض (صدى):
أوضح المحامي والمحكم القانوني محمد التمياط، أن تصوير شخص ونشر المقطع أو الصور على مواقع التواصل عمل مجرم، حتى وإن كان الشخص يرتكب فعل مخالف.

 

وأشار محمد التمياط، خلال استضافته ببرنامج "من السعودية" على شاشة " قناة السعودية"، اليوم السبت، إن مقاطع الفيديو التي تتضمن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون يتم تسليمها للجهات المعنية، لينال الشخص جزاءه، ولا يجب نشرها على مواقع التواصل، حتى لا يقع المصور تحت طائلة القانون.

وأبان أن تصوير الأشخاص دون استئذانهم وتضررهم من الأمر، مخالفة قانونية تندرج تحت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنص على السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتابع أن جهاز الرصد النيابي يرصد المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي ولديه السلطات التي تمكنه من ضبط أي شخص مخالف، وأن من حق كل شخص أن يشكو من قام بتصويره في مكان عام وتضرر من هذا المقطع، لأن الأمر يندرج تحت انتهاك الخصوصية.

ولفت إلى أن  نشر الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي لعقوبات تصل للسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.

السجن
تصوير
محمد التمياط

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 93
منذ يوم
انا ضد التشهير بالناس
لكن ما اتخذ ضده شيء مبالغ فيه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12080
منذ يوم
لا تقع ما تخطيء
زا
زا عدد التعليقات : 4015
منذ 23 ساعة
ي زقين التصوير في مكان عام ونشره ليس جريمه ولا يعاقب عليها .
حيص بيص
حيص بيص عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
ههههههههه مهزله المفروض التصوير في مكان عام عادي .
الدول الغربيه فيها قانون من حقك تصور اي شي في الاماكن العامه
وعندا تصور واحد مخالف تنصقع غراه مليونيه هههههههههه عجبي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه مقرود وعصعصه يوجعه ..
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...

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