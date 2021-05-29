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بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه

منذ 23 دقيقة
1407
بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه

الرياض (صدى):
تحدث المهندس أحمد الشرقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه.

وقال "الشرقي" خلال حديثه في برنامج "mbc في أسبوع": "البرنامج يستمد تصميمه فهو برنامج محلي الصنع وفق معايير محلية وبأيادي السعودية وفقًا لمتطلبات سوق العمل".

وتابع: "البرنامج يهدف لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها وتوظيف العاملين السعودين، كما كان يصنف سابقًا المنشآت حسب أحجامها لكن في البرنامج قمنا بالاستعاضة واستبدلناها بمعادلة رياضية طبيعية".

وأوضح "الشرقي" أن هذه المعادلة تقوم على نمو المنشأة حسب عدد العاملين فيها مقابل نسبة التوطين فيها، فهناك سياسات التوطين تتعلق بمهن تخصصية أو نوعية.

كما أشار إلى أن الوزارة قامت الوزارة بإطلاق حملات تتعلق بتوطين مهن معينة مثل "المهندسين والمحاسبين وهكذا" والنوعية نحاول نستهدف المهن للكفاءات الوطنية والسعودية.

شاهد الفيديو:

 

التوطين
وزارة الموارد البشرية
برنامج نطاقات المطور

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أحدث التعليقات

ابو يحيى
عين الصواب واللي يقول غير كذا ايمانه ضعيف
د محمد ماجد بخش
تقف الدموعُ ولا تكُفَ المدامعُ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
مشروع مغناطيسي ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل طيروا رقبته

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