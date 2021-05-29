الغذاء والدواء توضح أسباب انتشار السالمونيلا وطرق الوقاية منها

الرياض (صدى):
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن 53% من حالات التسمم بالمملكة تحدث بسبب عدوى السالمونيلا.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن تجنب عدوى السالمونيلا، بمعرفة مصادرها وأسباب انتشارها، مبينة أن العدوى من الممكن أن تنتقل عن طريق براز الشخص المصاب، وأنه قد يظل حاملًا لها لفترة بعد الشفاء.
وأكدن أنه من بين مصادر العدوى، منتجات اللحوم والحليب غير المبستر، والجبن والبيض، والحيوانات من الدجاج والثدييات والأسماك والزواحف مع إمكانية تلوث العلف الخاص بها، إضافة إلى مياه الصرف الصحي وروث الحيوانات والمراعي والتربة والماء الملوث.
وأشارت الى أنه من أسباب انتشار العدوى بالسالمونيلا، هو تناول الطعام غير المطهو جيدًا، أو المياه الملوثة، أو الطعام الملوث بفضلات الحيوانات، أو الطيور، أو لمس الحيوانات المصابة ، أو برازها، أو بيئتها، مؤكدة أن الأمراض التي تسببها السالمونيلا، هي حمى التيفويد، ومرض عدوى السالمونيلا، والنزلة المعوية، والتي تتشارك في أعراض المغص، والقيء وآلام البطن، والصداع والإسهال، والحمى.
وبينت أنه يمكن الوقاية من عدوى السالمونيلا، بغسل اليدين قبل وبعد التعامل مع الأغذية والحيوانات، وطهي الطعام جيدًا وتجنب تناول البيض النيئ، واستعمال ألواح تقطيع مختلفة للخضراوات عن اللحوم.
وعن أهم سبل الوقاية من العدوي ، قالت الهيئة أنها تتم عن طريق منع المصابين من التعامل مع المواد الغذائية، وفصل المواد الغذائية النيئة عن المأكولات المطبوخة والمصنعة، لافتة إلى أن فترة حضانة المرض من 12 إلى 72 ساعة.