نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. شركات طيران تنقل فواكه بدلاً من المسافرين على الرحلات القادمة من الدول المحظورة

منذ ساعة
1892
بالصور.. شركات طيران تنقل فواكه بدلاً من المسافرين على الرحلات القادمة من الدول المحظورة

خالد الظفيري (صدى):
استغلت شركات الطيران العاملة في الكويت رحلات العودة من الدول المحظورة مثل الهند، ونيبال وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا، في شحن الفواكه بدلا من نقل المسافرين.

جاء ذلك بعد قرار الإدارة العامة للطيران المدني بإيقاف استقبال الوافدين من بعض الدول الآسيوية التي شهدت انتشارا للسلالة الهندية من فيروس "كورونا",بحسب موقع "EIN Presswire".

ولجأت شركات الطيران إلى الشحن لتعويض النقص في الإيرادات، وكانت إحدى الخطوات الشائعة بشكل خاص هي إضافة حمولة على المقاعد أو حتى إزالة جميع مقاعد الركاب لإفساح المجال لمزيد من المساحات على الأرض.

وكشفت صور، صناديق الفواكه موضوعة على مقاعد الركاب وفي مقصورات الأمتعة العلوية في إحدى الرحلات القادمة من الدول المحظورة.

 

الكويت
شركات الطيران

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو يحيى
عين الصواب واللي يقول غير كذا ايمانه ضعيف
د محمد ماجد بخش
تقف الدموعُ ولا تكُفَ المدامعُ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
مشروع مغناطيسي ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل طيروا رقبته

أخر الأخبار

رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
منذ دقيقتين 47
سيدة تحمل سلاح ناري وتهدد المارة
سيدة تحمل سلاح ناري وتهدد المارة
منذ 8 دقائق 258
مضاربة مسنين بسبب الورد
مضاربة مسنين بسبب الورد
منذ 9 دقائق 231
رايق على الطريق
رايق على الطريق
منذ 9 دقائق 221
بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه
بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه
منذ 23 دقيقة 1400
الانضباط تقرر إيقاف مدرب الوحدة وتغريمه 60 ألف ريال
الانضباط تقرر إيقاف مدرب الوحدة وتغريمه 60 ألف ريال
منذ 23 دقيقة 1660
شاهد.. الفريان يحكي قصة لقطة الصلاة في كأس العالم بأمريكا عام 1994
شاهد.. الفريان يحكي قصة لقطة الصلاة في كأس العالم بأمريكا عام 1994
منذ 32 دقيقة 1607
بالفيديو.. "الفريان": خطيبتي هلالية وبخطب الثانية وأخليها نصراوية
بالفيديو.. "الفريان": خطيبتي هلالية وبخطب الثانية وأخليها نصراوية
منذ 35 دقيقة 1759
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
منذ 47 دقيقة 392
بالفيديو.. ظهور خفاش داخل طائرة تابعة للخطوط الهندية
بالفيديو.. ظهور خفاش داخل طائرة تابعة للخطوط الهندية
منذ 48 دقيقة 347