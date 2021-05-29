بالصور.. شركات طيران تنقل فواكه بدلاً من المسافرين على الرحلات القادمة من الدول المحظورة

خالد الظفيري (صدى):
استغلت شركات الطيران العاملة في الكويت رحلات العودة من الدول المحظورة مثل الهند، ونيبال وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا، في شحن الفواكه بدلا من نقل المسافرين.
جاء ذلك بعد قرار الإدارة العامة للطيران المدني بإيقاف استقبال الوافدين من بعض الدول الآسيوية التي شهدت انتشارا للسلالة الهندية من فيروس "كورونا",بحسب موقع "EIN Presswire".
ولجأت شركات الطيران إلى الشحن لتعويض النقص في الإيرادات، وكانت إحدى الخطوات الشائعة بشكل خاص هي إضافة حمولة على المقاعد أو حتى إزالة جميع مقاعد الركاب لإفساح المجال لمزيد من المساحات على الأرض.
وكشفت صور، صناديق الفواكه موضوعة على مقاعد الركاب وفي مقصورات الأمتعة العلوية في إحدى الرحلات القادمة من الدول المحظورة.