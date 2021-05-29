نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب عدة جرائم 

منذ ساعة
1683
شاهد.. القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب عدة جرائم 

الرياض (صدى):
ألقى رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب عدة جرائم، بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمن العامّ أنَّه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية: تمّ القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تورطوا في سرقة محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت 24 ألف ريال، إضافة إلى أنه تمّ القبض على ستة مقيمين، خمسة من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، اقتحموا مبنى تحت الإنشاء واعتدوا على حراسه، وسرقوا كيابل تقدر قيمتها بـ700 ألف ريال.

وضبطت الأجهزة الأمنية، امرأة من الجنسية اليمنية مخالفة لنظام الإقامة، قامت بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها، كما تمت الإطاحة بثلاثة مواطنين أحدهما يقود مركبته، حيث ترك المقود ورجع للمرتبة الخلفية وترك المركبة تسير على الطريق دون قائد، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مواطنين قام أحدهما بسرقة مركبة في وضع التشغيل وبداخلها امرأة، والتي تمكنت من النزول أثناء هروبه بالمركبة، أما الآخر فكان شريكه في الجريمة، إضافة إلى القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

المملكة
جرائم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو يحيى
عين الصواب واللي يقول غير كذا ايمانه ضعيف
د محمد ماجد بخش
تقف الدموعُ ولا تكُفَ المدامعُ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
مشروع مغناطيسي ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل طيروا رقبته

أخر الأخبار

رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
منذ دقيقة 46
سيدة تحمل سلاح ناري وتهدد المارة
سيدة تحمل سلاح ناري وتهدد المارة
منذ 8 دقائق 248
مضاربة مسنين بسبب الورد
مضاربة مسنين بسبب الورد
منذ 9 دقائق 223
رايق على الطريق
رايق على الطريق
منذ 9 دقائق 216
بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه
بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه
منذ 23 دقيقة 1396
الانضباط تقرر إيقاف مدرب الوحدة وتغريمه 60 ألف ريال
الانضباط تقرر إيقاف مدرب الوحدة وتغريمه 60 ألف ريال
منذ 23 دقيقة 1653
شاهد.. الفريان يحكي قصة لقطة الصلاة في كأس العالم بأمريكا عام 1994
شاهد.. الفريان يحكي قصة لقطة الصلاة في كأس العالم بأمريكا عام 1994
منذ 32 دقيقة 1602
بالفيديو.. "الفريان": خطيبتي هلالية وبخطب الثانية وأخليها نصراوية
بالفيديو.. "الفريان": خطيبتي هلالية وبخطب الثانية وأخليها نصراوية
منذ 35 دقيقة 1753
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
منذ 47 دقيقة 392
بالفيديو.. ظهور خفاش داخل طائرة تابعة للخطوط الهندية
بالفيديو.. ظهور خفاش داخل طائرة تابعة للخطوط الهندية
منذ 47 دقيقة 347