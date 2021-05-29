شاهد.. القبض على عدد من الجناة المتورطين في ارتكاب عدة جرائم 

الرياض (صدى):
ألقى رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب عدة جرائم، بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح الأمن العامّ أنَّه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية: تمّ القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تورطوا في سرقة محلين تجاريين، استولوا من خلالهما على مبالغ مالية تجاوزت 24 ألف ريال، إضافة إلى أنه تمّ القبض على ستة مقيمين، خمسة من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، اقتحموا مبنى تحت الإنشاء واعتدوا على حراسه، وسرقوا كيابل تقدر قيمتها بـ700 ألف ريال.
وضبطت الأجهزة الأمنية، امرأة من الجنسية اليمنية مخالفة لنظام الإقامة، قامت بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها، كما تمت الإطاحة بثلاثة مواطنين أحدهما يقود مركبته، حيث ترك المقود ورجع للمرتبة الخلفية وترك المركبة تسير على الطريق دون قائد، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مواطنين قام أحدهما بسرقة مركبة في وضع التشغيل وبداخلها امرأة، والتي تمكنت من النزول أثناء هروبه بالمركبة، أما الآخر فكان شريكه في الجريمة، إضافة إلى القبض على مواطن من أرباب السوابق ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.