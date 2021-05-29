أسرة تبتز 22 فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بغداد (صدى):
أقدمت أُسرة مكونة من شاب ووالدته وزوجها على ابتزاز 22 فتاة في محافظة ميسان جنوبي العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب الذي اقدم على ابتزاز احدى الفتيات واخذ مبلغ مالي مقداره (70) مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر صورها بأوضاع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي .
واعترف الشاب من خلال التحقيقات بقيامه بـ (22) عملية ابتزاز اخرى في المحافظة وبمساعدة والدته وزوجها الذي تم القبض عليهما بعد مداهمة منزلهما في المحافظة ذاتها من قبل المفارز اعلاه والذي اعترف زوج والدته قيامه بأبتزاز عدد كبير من الفتيات وكذلك على عدة سرقات بنفس المحافظة