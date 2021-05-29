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أسرة تبتز 22 فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم
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أسرة تبتز 22 فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بغداد (صدى):
أقدمت أُسرة مكونة من شاب ووالدته وزوجها على ابتزاز 22 فتاة في محافظة ميسان جنوبي العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب الذي اقدم على ابتزاز احدى الفتيات واخذ مبلغ مالي مقداره (70) مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر صورها بأوضاع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي .

واعترف الشاب من خلال التحقيقات بقيامه بـ (22) عملية ابتزاز اخرى في المحافظة وبمساعدة والدته وزوجها الذي تم القبض عليهما بعد مداهمة منزلهما في المحافظة ذاتها من قبل المفارز اعلاه والذي اعترف زوج والدته قيامه بأبتزاز عدد كبير من الفتيات وكذلك على عدة سرقات بنفس المحافظة

العراق
ابتزاز
مواقع التواصل الاجتماعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. فاسدون ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ 16 ساعة
حسبي الله عليهم

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أحدث التعليقات

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كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
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