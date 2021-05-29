نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توصية من يويفا بإلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين

منذ ساعة
1600
توصية من يويفا بإلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين

وكالات (صدى):
أوصت لجنة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الديار في مسابقات الأندية الأوروبية.

وقدمت لجنة مسابقات الأندية في اليويفا المقترح لكن سيكون على اللجنة التنفيذية لليويفا اتخاذ القرار النهائي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما جرى تقديم قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين في عام 196، ويتم تطبيقها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في حالة تعادل فريقين بالنتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المهزوم.

وفي حالة التعادل في النتيجة الإجمالية يتأهل الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه، وفي حالة تساوي الفريقين في ذلك تمدد المواجهة إلى وقت إضافي في مباراة الإياب.

وإذا جرى تغيير القاعدة، فإن المواجهات التي يتعادل فيها الفريقان بالنتيجة الإجمالية ستمدد مباشرة إلى وقت إضافي، وهو ما يرجح أن عدداً أكبر من المواجهات سيحسم في النهاية عبر ضربات الجزاء الترجيحية.

يويفا
ضربات الجزاء
قاعدة احتساب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو يحيى
عين الصواب واللي يقول غير كذا ايمانه ضعيف
د محمد ماجد بخش
تقف الدموعُ ولا تكُفَ المدامعُ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
مشروع مغناطيسي ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل طيروا رقبته

أخر الأخبار

رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
منذ دقيقة 45
سيدة تحمل سلاح ناري وتهدد المارة
سيدة تحمل سلاح ناري وتهدد المارة
منذ 8 دقائق 248
مضاربة مسنين بسبب الورد
مضاربة مسنين بسبب الورد
منذ 9 دقائق 223
رايق على الطريق
رايق على الطريق
منذ 9 دقائق 216
بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه
بالفيديو.. "الشرقي" يكشف ماهية الاختلاف ببرنامج نطاقات المطورعن سابقه
منذ 22 دقيقة 1396
الانضباط تقرر إيقاف مدرب الوحدة وتغريمه 60 ألف ريال
الانضباط تقرر إيقاف مدرب الوحدة وتغريمه 60 ألف ريال
منذ 23 دقيقة 1653
شاهد.. الفريان يحكي قصة لقطة الصلاة في كأس العالم بأمريكا عام 1994
شاهد.. الفريان يحكي قصة لقطة الصلاة في كأس العالم بأمريكا عام 1994
منذ 32 دقيقة 1597
بالفيديو.. "الفريان": خطيبتي هلالية وبخطب الثانية وأخليها نصراوية
بالفيديو.. "الفريان": خطيبتي هلالية وبخطب الثانية وأخليها نصراوية
منذ 35 دقيقة 1753
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
رجل يقتل سيدة مسنة طعنًا طمعًا في سرقتها لشراء المخدارات
منذ 47 دقيقة 392
بالفيديو.. ظهور خفاش داخل طائرة تابعة للخطوط الهندية
بالفيديو.. ظهور خفاش داخل طائرة تابعة للخطوط الهندية
منذ 47 دقيقة 347