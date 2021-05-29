توصية من يويفا بإلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين

وكالات (صدى):
أوصت لجنة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الديار في مسابقات الأندية الأوروبية.
وقدمت لجنة مسابقات الأندية في اليويفا المقترح لكن سيكون على اللجنة التنفيذية لليويفا اتخاذ القرار النهائي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
كما جرى تقديم قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين في عام 196، ويتم تطبيقها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في حالة تعادل فريقين بالنتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المهزوم.
وفي حالة التعادل في النتيجة الإجمالية يتأهل الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه، وفي حالة تساوي الفريقين في ذلك تمدد المواجهة إلى وقت إضافي في مباراة الإياب.
وإذا جرى تغيير القاعدة، فإن المواجهات التي يتعادل فيها الفريقان بالنتيجة الإجمالية ستمدد مباشرة إلى وقت إضافي، وهو ما يرجح أن عدداً أكبر من المواجهات سيحسم في النهاية عبر ضربات الجزاء الترجيحية.