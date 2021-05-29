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بالفيديو.. شاب يتبرع بكليته لإنقاذ طفل ويكرم بوسام الملك عبدالعزيز

منذ ساعة
1640
بالفيديو.. شاب يتبرع بكليته لإنقاذ طفل ويكرم بوسام الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
تحدث الشاب عبدالرحمن الدوسري عن تبرعه بكليته من أجل إنقاذ حياة طفل وتم تكريمه بوسام الملك عبدالعزيز.

وقال "الدوسري" خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "تبرعت بكليتي في 2021 لطفل اسمه فيصل ولا يوجد بيننا علاقة أو صلة وكنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي فعلمت أنه في المرحلة الأخيرة من الفشل الكلوي وبحاجة لمتبرع".

وتابع: "كانت فصيلته نفس فصيلة دمي واحتفظت بالصورة في الجوال قعدت أشارو نفسي خلال أسبوع وتصفحت الموقع ووجدت صورة الطفل مرة أخرى فقررت التبرع له".

كما أوضح "الدوسري" أنه سجل أيضًا في موقع التبرع بعد الوفاة من أجل إنقاذ أشخاص آخرين من الموت والمرض فهذا يعطي الأشخاص أمل بالحياة.

أما عن موقف أسرته من التبرع، كشف الشاب أن أسرته كانت متخوفة من ثقافة التبرع بالأعضاء إلا أنهم قدموا الدعم له بعد ذلك.

 

وسام الملك عبدالعزيز
التبرع بالأعضاء

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5039
منذ 21 دقيقة
جزاه الله خيرا

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أحدث التعليقات

ابو يحيى
عين الصواب واللي يقول غير كذا ايمانه ضعيف
د محمد ماجد بخش
تقف الدموعُ ولا تكُفَ المدامعُ
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمنا برحمته
د محمد ماجد بخش
مشروع مغناطيسي ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن
¥ ولد نجد ¥
حسبي الله ونعم الوكيل طيروا رقبته

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