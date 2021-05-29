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كاميرا مراقبة توثق حادث مروع
منذ يوم
3043
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128480
منذ 23 ساعة
يالهما من مقرودان والثالث تعيس ..
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أحدث التعليقات
رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
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