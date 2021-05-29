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بينه وبين الموت لحظات

منذ يوم
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التعليقات

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كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...
د محمد ماجد بخش
لا توجد جسيمات تحت ذرية تعمل على انفراد وعمل الذرة يتبع محيطها الثقالي المغناطيسي بشرط تحقق الكتلة العددية المكافئة وهنا تسقط فكرة التركيب الذري...

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