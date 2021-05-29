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مشهد مخيف لحمم بركانية متدفقة من أحد البراكين

منذ يوم
2545
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128481
منذ 21 ساعة
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128481
منذ 21 ساعة
سبحان الله ..

.. اللهم احسن خاتمتي واعذني ووالديا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

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