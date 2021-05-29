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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحدد موعد التوصل لعلاج كورونا

منذ يوم
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بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحدد موعد التوصل لعلاج كورونا

الرياض (صدى):
حدد الدكتور عوض بن عبدالله العمري استشاري العناية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، اليوم السبت، موعد التوصل لعلاج فيروس كورونا.

وقال البروفيسور عوض العمري، خلال مشاركته مع برنامج "mbc في أسبوع"، أنه كما ظهرت اللقاحات في فترة قصيرة لا تتعدى 6 أشهر سيظهر العلاج أيضًا؛ حيث هناك أكثر من فريق علمي يعمل على ذلك وشركة فايزر لديها علاج الآن يؤخذ مرتين في اليوم لمدة 5 أيام.

وأوضح "العمري" أن كل تلك العلاجات تحتاج إلى تجارب إكلينيكية المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة بعد تطبيقها مع البشر كما حدث مع اللقاحات، وبعض هذه العلاجات تعمل على إنزيمات معينة موجودة في الفيروس وتمنع تكاثر الفيروس، وهذه هي الطريقة الوحيدة لكبح جماح الفيروس، لافتًا إلى أن لن يوجد أي علاج مثبت لفيروس كورونا قبل حلول منتصف عام 2022 أو نهايته على الأقل.

فيروس كورونا
عوض العمري

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 529
منذ يوم
ليه الشركة العالنية فايزر ما اخذت العمري
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 624
منذ يوم
كان عملت لك بحث او تجارب انت وزملائك "الدكاتره" بدل التفرغ لمطاردة البدلات والتنافس على المنح المالية والتسابق لفتح عيادات خاصة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 522
منذ يوم
((يحدد موعد التوصل لعلاج كورونا)) طيب والقاحات اللي ياخذونها الناس عباره عن ايش ولا الناس مخلينهم فئران تجارب للقاحات الحاليه وانتم مابعد توصلتوا لعلاج كورونا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ 23 ساعة
كلام جميل جدا قبل سنة لقدام أو سنة ونصف

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أحدث التعليقات

رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...
د محمد ماجد بخش
لا توجد جسيمات تحت ذرية تعمل على انفراد وعمل الذرة يتبع محيطها الثقالي المغناطيسي بشرط تحقق الكتلة العددية المكافئة وهنا تسقط فكرة التركيب الذري...

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