بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يحدد موعد التوصل لعلاج كورونا

الرياض (صدى):
حدد الدكتور عوض بن عبدالله العمري استشاري العناية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، اليوم السبت، موعد التوصل لعلاج فيروس كورونا.
وقال البروفيسور عوض العمري، خلال مشاركته مع برنامج "mbc في أسبوع"، أنه كما ظهرت اللقاحات في فترة قصيرة لا تتعدى 6 أشهر سيظهر العلاج أيضًا؛ حيث هناك أكثر من فريق علمي يعمل على ذلك وشركة فايزر لديها علاج الآن يؤخذ مرتين في اليوم لمدة 5 أيام.
وأوضح "العمري" أن كل تلك العلاجات تحتاج إلى تجارب إكلينيكية المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة بعد تطبيقها مع البشر كما حدث مع اللقاحات، وبعض هذه العلاجات تعمل على إنزيمات معينة موجودة في الفيروس وتمنع تكاثر الفيروس، وهذه هي الطريقة الوحيدة لكبح جماح الفيروس، لافتًا إلى أن لن يوجد أي علاج مثبت لفيروس كورونا قبل حلول منتصف عام 2022 أو نهايته على الأقل.