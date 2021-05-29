5 لاعبين عرب بلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد (صدى):
سلط تقرير الضوء على 5 لاعبين عرباً، نجحوا بفضل مجهودهم وموهبتهم في لفت انتباه أكبر الأندية الأوروبية، التي ضمّتهم إلى صفوفها، وأتاحت لهم بالتالي فرصة الوصول إلى نهائي مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز "التشامبيونز ليغ".
البداية مع الجزائري رابح ماجر
يعد ماجر، أول عربي وإفريقي يسجّل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول عربي يفوز بالكأس.
المغربي رضوان حجري
ظهور حجري كثاني اللاعبين العرب في نهائي دوري الأبطال، كان أيضاً مع فريق برتغالي، ويتعلق الأمر بنادي بنفيكا، الغريم المحلي لنادي بورتو، وكان ذلك في موسم 1987 / 1988، ولكن لسوء حظ اللاعب المغربي، فقد خسر فريقه المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام آيندهوفن الهولندي.
المهدي بنعطية وأشرف حكيمي
يتشارك اللاعبان في مصيرهما في نهائي دوري الأبطال فقد تأهلا إلى المباراة النهائية في فترة متقاربة، وكلاهما لم يحظ بفرصة المشاركة في النهائي.
المصري محمد صلاح
يعتبر صلاح أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، إذ سبق له المشاركة في نهائي موسم 2017 / 2018، الذي خسره فريقه ليفربول حينها أمام ريال مدريد 1 / 3، قبل أن يعود في الموسم التالي ويتوج مع "الريدز" باللقب على حساب توتنهام (2 / 0).
يذكر أن أن واحداً من زياش؛ أو محرز؛ سينضم الليلة، إلى قائمة أخرى تضم 3 لاعبين عرباً سبق لهم رفع لقب دوري أبطال أوروبا (ماجر؛ وحكيمي؛ وصلاح).