نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

5 لاعبين عرب بلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم
2845
5 لاعبين عرب بلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد (صدى):
سلط تقرير الضوء على 5 لاعبين عرباً، نجحوا بفضل مجهودهم وموهبتهم في لفت انتباه أكبر الأندية الأوروبية، التي ضمّتهم إلى صفوفها، وأتاحت لهم بالتالي فرصة الوصول إلى نهائي مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز "التشامبيونز ليغ".

البداية مع الجزائري رابح ماجر

يعد ماجر، أول عربي وإفريقي يسجّل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول عربي يفوز بالكأس.

المغربي رضوان حجري

ظهور حجري كثاني اللاعبين العرب في نهائي دوري الأبطال، كان أيضاً مع فريق برتغالي، ويتعلق الأمر بنادي بنفيكا، الغريم المحلي لنادي بورتو، وكان ذلك في موسم 1987 / 1988، ولكن لسوء حظ اللاعب المغربي، فقد خسر فريقه المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام آيندهوفن الهولندي.

المهدي بنعطية وأشرف حكيمي

يتشارك اللاعبان في مصيرهما في نهائي دوري الأبطال فقد تأهلا إلى المباراة النهائية في فترة متقاربة، وكلاهما لم يحظ بفرصة المشاركة في النهائي.

المصري محمد صلاح

يعتبر صلاح أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، إذ سبق له المشاركة في نهائي موسم 2017 / 2018، الذي خسره فريقه ليفربول حينها أمام ريال مدريد 1 / 3، قبل أن يعود في الموسم التالي ويتوج مع "الريدز" باللقب على حساب توتنهام (2 / 0).

يذكر أن أن واحداً من زياش؛ أو محرز؛ سينضم الليلة، إلى قائمة أخرى تضم 3 لاعبين عرباً سبق لهم رفع لقب دوري أبطال أوروبا (ماجر؛ وحكيمي؛ وصلاح).

نهائي دوري أبطال أوروبا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رمز
كل الصحيفه هلاليه والدليل ماتنشر اي خبر سي عن الهلال,,,,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الاتي كسر خشوم هالفقراويه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
أبو عبدالله الحربي
التجنيد ياتي من الضبي أتعلم من الضبي الذي جعل مصلحت الضبي لاشعوب إلى شعوب الضبي أليس الضبي بعيد المنال صحيح أن فرقا الحور يريد...
د محمد ماجد بخش
لا توجد جسيمات تحت ذرية تعمل على انفراد وعمل الذرة يتبع محيطها الثقالي المغناطيسي بشرط تحقق الكتلة العددية المكافئة وهنا تسقط فكرة التركيب الذري...

أخر الأخبار

شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
منذ 30 ثانية 1005
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ 5 دقائق 1178
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 12 دقيقة 228
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 17 دقيقة 1578
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 18 دقيقة 249
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 18 دقيقة 324
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 20 دقيقة 1388
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 30 دقيقة 1505
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
منذ 42 دقيقة 1691
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
منذ 44 دقيقة 1822