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بالفيديو.. مخاطر عدم امتلاك وسائل السلامة في المنازل

منذ يوم
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بالفيديو.. مخاطر عدم امتلاك وسائل السلامة في المنازل

أبها (صدى):
أكد النقيب عبدالعزيز آل جلبان نائب متحدث الدفاع المدني في عسير على أهمية امتلاك وسائل السلامة في المنازل، مؤكدا أنها مكافحة أولية للحد من انتشار الحريق

وقال آل جلبان أن ضعف الوعي لاقتناء مطفأة الحريق في المنازل يهدد سلامة الأسر ، مشيرا إلى أنه اذا كان الحريق ناتج عن ماس كهربائي فإن وسائل الإطفاء تساعد على عدم انتشار الحريق للمنزل بالكامل بنسبة كبيرة

وأضاف أن مطفأة الحريق تحتاج إلى صيانة بشكل نصف سنوي، مبينا أن هناك مؤسسات لوسائل السلامة تختص في صيانتها .

ومن ناحية أخرى، لفت آل جلبان إلى أن الدفاع المدني يقوم بالعديد من الإجراءات الاستباقية في الأماكن المقصودة للسائحين والمتنزهين والزوار وسط خطط معدة لتعزيز السلامة الميدانية وتوزيع مراكز موسمية لفرق الإطفاء والانقاذ وفرق التدخل السريع في الأماكن التي يكون فيها ازدحام.

الدفاع المدني
عسير
مخاطر
وسائل السلامة

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