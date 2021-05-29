أمانة الشرقية تطرح فرص استثمارية للأندية الرياضية والأجنحة الفندقية بالظهران

بدر الحارثي (صدى):
طرحت أمانة المنطقة الشرقية عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية (فرص) دفعة جديدة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ورواد الأعمال في عدة مجالات وأنشطة بمجالات ( مراكز الأندية الرياضية، والأجنحة الفندقية، ومراكز ومجمعات التسوق والترفيه ) بمدينة الظهران، والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الايرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر اشراك القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن هذه الفرص تأتي ضمن حزمة من 44 فرصة استثمارية مطروحة للاستثمار بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية، وتأتي استكمالاً لجهود الأمانة لنشر الخدمات والمراكز الداعمة للترفيه والسياحة والرياضة وتعزيز عناصر جودة الحياة بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة، والأمانة تعمل بالتعاون مع فريق الوزارة وبالشراكة مع فرق العمل بالوزارات الأخرى وهيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة ومواكبة التوجهات لانتقال مقرات وموظفي الشركات العالمية للمملكة، واستثمار المزايا النسبية للمنطقة وما تزخر به من مقومات متنوعة.
من جهته أضاف وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عوده العرادي عن استفادة المستثمرين من تحديثات لائحة التصرف بالعقارات البلدية حيث تم رفع الحد الأقصى لعقود الإيجار من 25 عام إلى 50 عام والسماح للأمانات والبلديات بإنشاء شراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تم رفع حد الإعفاء للفترة الزمنية غير المدفوعة من 5% إلى 10% وذلك من مدة عقد الإيجار، بالإضافة لخفض الضمانات البنكية من 100% إلى 25% ، وتمكين الأمانات من استثمار نسبة من الحدائق العامة خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط بدلًا من 5 سنوات في اللائحة السابقة لتسريع إنشاء الحدائق والمنتزهات وتوسيع المسطحات الخضراء ودعم البيئة، وهذه التسهيلات ستساهم في دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي.
ويمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي (فرص) والتطبيق الذكي فرص عبر الرابط هنا