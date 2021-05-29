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عبدالله الشامخ يغيب عن مواجهة الشباب أمام الوحدة

منذ يوم
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عبدالله الشامخ يغيب عن مواجهة الشباب أمام الوحدة

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن الظهير الأيسر لنادي الشباب، عبدالله الشامخ سيغيب خلال مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره الوحدة في الدوري.

وبدأ اللاعب بالجري حول الملعب بعد إزالته للمشد الطبي الذي وضعه على مفصل قدمه طوال الأيام العشرة الماضية، بعد إصابته بالتواء في المفصل.

وكان الشامخ قد غاب عن مباراتي الشباب الماضيتين أمام الاتفاق والعين ضمن منافسات الدوري، فيما يواجه الشباب نظيره الوحدة، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب
الوحدة
عبدالله الشامخ

التعليقات

faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2627
منذ 17 ساعة
هذا الاعب غريب من أول ماتعاقد معاه نادي الشباب وهو مصاب مالعب إلا كم دقيقه وبعدها أُصيب

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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووووك للهلال والهلاليين
ابو محمد 😎 ✍️
خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
من المحزن جداً ان يهبط الوحدة والقادسية الى الدرجة الاولى فريقان لهما تاريخ وجماهير خسارة للدوري السعودي

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