عبدالله الشامخ يغيب عن مواجهة الشباب أمام الوحدة

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن الظهير الأيسر لنادي الشباب، عبدالله الشامخ سيغيب خلال مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره الوحدة في الدوري.
وبدأ اللاعب بالجري حول الملعب بعد إزالته للمشد الطبي الذي وضعه على مفصل قدمه طوال الأيام العشرة الماضية، بعد إصابته بالتواء في المفصل.
وكان الشامخ قد غاب عن مباراتي الشباب الماضيتين أمام الاتفاق والعين ضمن منافسات الدوري، فيما يواجه الشباب نظيره الوحدة، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.