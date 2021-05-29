خطيب مسجد في تركيا: منْ لا يجيد اللغة التركية لن يدخل الجنة

أنقرة (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحدى المعتقدات الضالة والغريبة لدى أغلب الشعب التركي وهي أن معظم الأتراك يعتقدون أن من لا يجيد اللغة التركية لن يدخل الجنة!.
وأوضح الفيديو أن الباحث التركي إسماعيل باشقجي قال أنه كان يوما يحضر خطبة الجمعة وكان خطيب المسجد يتكلم عن أن من لا يعرف اللغة التركية لن يدخل الجنة.
و عندما همَّ للخروج من المسجد بعد الخطبة رأى رجلاً بزاوية المسجد يبكي فظن انه لا يعرف اللغة التركية فسأله لماذا يبكي فأخبره الرجل بأنه يبكي من أجل الرسول لأنه لم يكن يعرف اللغة التركية ويخاف عليه من جهنم.