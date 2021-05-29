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خطيب مسجد في تركيا: منْ لا يجيد اللغة التركية لن يدخل الجنة

منذ يوم
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خطيب مسجد في تركيا: منْ لا يجيد اللغة التركية لن يدخل الجنة

أنقرة (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحدى المعتقدات الضالة والغريبة لدى أغلب الشعب التركي وهي أن معظم الأتراك يعتقدون أن من لا يجيد اللغة التركية لن يدخل الجنة!.

وأوضح الفيديو أن الباحث التركي إسماعيل باشقجي قال أنه كان يوما يحضر خطبة الجمعة وكان خطيب المسجد يتكلم عن أن من لا يعرف اللغة التركية لن يدخل الجنة.

و عندما همَّ للخروج من المسجد بعد الخطبة رأى رجلاً بزاوية المسجد يبكي فظن انه لا يعرف اللغة التركية فسأله لماذا يبكي فأخبره الرجل بأنه يبكي من أجل الرسول لأنه لم يكن يعرف اللغة التركية ويخاف عليه من جهنم.

تركيا
خطيب مسجد
اللغة التركية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
إلى وزارة التعليم مع التحية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
أعرف تركي الحمد لله وأعرف عربي وأعرف انجليزي وأعرف إن تقاعدي يا رب قريب من وزير التعليم أو وزير الداخلية أو سمو الأمير محمد راعي الفزعات

ترى اول مرة تشوفون قتيل يصارخ اسمه د محمد ماجد بخش
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
هههههههههههههههههههههههه .. هل هم عاقلون ام مجانين ...!!!؟

.. استغفر الله العظيم ، وصل بهم الغلو والتكبر الى هذه الدرجه .....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
قبح الله ذا الوجه واذله ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
التركي البرفيسور رئيس جامعة في تركيا الآن.

كان ابوه أمام مسجد وكان يرقص ويسكر ويتعطر ويلبس وكنت اسميه سونقل
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3821
منذ يوم
مجرد نزول القران الكريم بلغة العرب كافي لنقض ادعائهم الكاذب من اساسه وان لغتهم التركية لاقيمة لها

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أبو عبدالله الحربي
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خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
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