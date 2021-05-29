بالفيديو.. مسؤول يخرج من خزانة ملابس خلال اجتماع رئاسي

متابعة_أميرة خالد (صدى):
آثار مقطع فيديو متداول للاجتماع الذي عقد بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في شبه جزيرة القرم والذي يُزعم أن رجل خرج من خزانة ملابس خلال الاجتماع جدلا واسعا.
وعلقت وزارة النقل بجمهورية القرم التابعة لروسيا الاتحادية على الفيديو المتداول قائلة أن مقطع الاجتماع الذي عقد بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في شبه جزيرة القرم قد تم ترويجه بشكل خاطئ وغير دقيق.
وقالت الوزارة أن ما ظهر في الفيديو ليست خزانة ملابس، ولكنه باب لمكتب مجاور يشبه الخزانة، مشيرة إلى أن الشخص الذي ظهر هو النائب الأول لخدمة طريق القرم السريع.