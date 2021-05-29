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بالفيديو.. باحثو ووهان يعترفون بأنهم تعرضوا للعض من خفافيش

منذ يوم
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بالفيديو.. باحثو ووهان يعترفون بأنهم تعرضوا للعض من خفافيش

بكين (صدى):
اعترف علماء من مختبر ووهان للفيروسات في الصين، المتهم الأول بنشر كورونا، بأنهم تعرضوا للعض فعلاً من قبل خفافيش أثناء الدراسات، وهو ما يعيد للذاكرة التحليلات الأولى لمنشأ كورونا ويوجه أصابع الاتهام ثانية إلى ذاك الحيوان، وذاك المكان.

وكشفت لقطات تلفزيونية نقلتها صحيفة "تايوان نيوز" الصينية لأول مرة، عن باحثين في معهد ووهان للفيروسات (WIV)، اعترفوا فيها أنهم تجاهوا استعمال أقنعة واقية، أو قفازات وغيرها من معدات الحماية الشخصية أثناء التعامل مع الخفافيش.

وأوضحت التقارير، أن باحثين في المختبر تعرضوا للعض، وتناثر الدم منهم بسبب الخفافيش دون حماية، فيما بثّ هذا الفيديو لأول مرة في الصين يوم 29 ديسمبر من عام 2017، أي قبل سنتين تقريباً من ظهور كورونا، لكنه يلفت الأنظار لما يجري عادة في المختبر.

وقالت خبيرة الفيروسات Cui Jie والعاملة في إحدى أقسام المختبر، كيف دخلت أنياب خفاش ذات مرة من خلال قفازتها وعضت يدها، واصفة ذلك بأنه "شعور يشبه طعن الإبرة"، ثم أضاف باحث آخر أن لدغة خفاش قطعت جزءا من أحد أطرافه، معترفاً بتناثر الدم منه أثناء البحث.

 

كورونا
خفافيش
مختبر ووهان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
عضك حمار منك له
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128492
منذ يوم
الله يكفينا شركم انتم وخفافيشكم وابحاثكم الغير سويه ولا بطريقة سليمه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
الأبحاث هذه يسمونها ابحاث تحت الأرض. لكن قدر الله وطلعت فوق

ولولا السيل اللي جرفت فيران عمنا لكانت حدثت في جدة مأساة فيروس الفار عام سيل الجامعة اللي غرقها في ساعة .

٨ ذو الحجة . سألت الأودية مع فيران الجامعة

سلالة ابولو .


٥٠٠٠مدري ١٠٠٠٠ مدري كم الف فار بحثي مسمن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
يا عم ابو محمد كانت اجداد هذه الفيران في مبنى ١٩ مبنى العلوم القدبم وكانت مع مكتبي وانا معيد في قسم الأحياء وكانت تأكل اكل تقول جن مهم فيران . اذا شبعت عطيتهم واذا جعت ما دروا عني
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
مليار و٢٠٠ مليوووووووون خسارة الجامعة غير الفيران
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
انا ابغى اطلب الله أصبح مدير للجامعة أسبوع واحد . أوقع في اليوم الأول على ترقيتي وفي اليوم الأخير على تقاعدي ويا دار ما دخلك شر . وشكرا على الثقة الغالية . وكل ٤ سنوات وانا انتظر دوري . لما تعبت من الانتظار . وحاليا ادور شقة غرفتين تمليك لما بعد التقاعد عسى اموت في بيتي ما اموت في فيلا الجامعة .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
طاولة اينشتاين اللي كتب عليها معاملته موجودة في متحف كرات

وطاولات د بخش ٢٥ طاولة اوزعها على الورثة أن شاء الله وواحدة منهم وهي اهمهم للتحفيظ لوزان بسكويت
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
محاربة الفساد ممكن تكون عن طريق صدى الإلكترونية . مثلا بدل ما تشوف أستاذ يستخدم مواد كيميائية ويصلح منها مركبات فيرمونية أو غيرها باهضة الأثمان بمواد متوفرة بحجة الأبحاث وتبيع على شركة مثلا وتصير غني . تتسلى وتكتب في صدى وتبعد عن الحرام وتكون حميت نفسك من الفساد . حتى لو مت ما عندك كفن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
قصصي مع الفئران كثيرة . وكان عندي مهندس يعمل على كفالتي سائق خاص يصورني وانا أتعامل معهم برقة وعذوبة لكن فجأة اكتشفت ان العامل اقصد المهندس العامل مهنته في جواز سفره عامل نظافة . كنت ما أعلم وانا أسعى مع جوازات بيشة وغرفة بيشة ومصلحة الزكاة وادفع رسوم هنا وهنا لغاية ما نقل عندي

سمار يا سمار .. يسليني وانا في ابحاثي ويضحك معي . نسيت اسمه الثاني محمد ايه محمد ايه من ولاية سنار اجداده يزرعون سمسم درس الهندسة في جامعة النيل الأزرق وكان اسمه محمد ايه.. الذاكرة تاهت .. محمد ايه .. يا دكتور .. محمد عموما زوج اخته اسمه كرار لكن هو محمد ايه .. نسيت تماما وعيال اخته اكله السمسم اللي جابه لي بعد زواجه . زوجته من ولاية أمه .. وكان له ذكريات جميلة معي كغيره من العاملين اللي كانوا يسوقوا معي لما اتعب . لاني كنت صاحب سفر وترحال من قرية لقرية احب مملكتي الغالية بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام .. اسمه ايه ايه يا دكتور .. كان اسم جميل جدا .. ما في أمل أتذكره.. علاج الجامعة الخاطيء خفض ذاكرتي ٥٠% لكن الحمد لله الذاكرة العلمية ما تأثرت أبدا يعني لو تبغوا أذكر لكم محاضرات ما حضرتها وانا في بقيق والظهران وينبع وراس تنورة أحفظها عن ظهر قلب بسبب إنه في دفعتنا كان ٧ عباقرة وكنا ٩ فقط ٤ سعوديين فقط في دفعتي عام ١٤٠٠ سعد العتيبي وعمر عبدالحافظ شاكر ومحمد الفقيه ومحيكيكم المضطرب على زعم الجامعة الموقرة.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
وكل ١٠٠ سنة وسرعة الضوء بخير

لكن عندي معلومة بسيطة عن سرعة الضوء . سرعة الضوء هي حجم كتلة الفراغ الممثل للكتلة المغناطيسية.. يا ديرتي اهلي وربعي اللي تقولوا عن د محمد ماجد بخش مضطرب وتبهذلوا حياته ١٨ سنة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
كفاية عذاب


قاعدوني


يا محمد عبده تعال غنّي لهم باسمي


كفاية عذاب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
تدرون مين ضربني كف في حياتي . وانا في سادس ابتدائي لما كذبت على الاستاذ سعد الكريدمي في مدرسة الخانسة يوم نسيت كتابي وقلت له استعارة مني طالب من الفصل الثاني ويومها ما شاء الله ولا طالب غياب ولما أخذني سادس ٢ وقاله من هو . لم أتعرف على أحد فأخذني صف سادس ثالث ولم اتعرف على أحد وبدون أي كلمة هوى كف أمام ٢٦ طالب على وجنتي رحمه الله . أما الكذبة الثانية ما هي لي وبرضه أخذت كف محزن لفت بي الدنيا ١٨ سنة منذ رؤية ٢٠١٠-٢٠٢٠ الله يرحمني مقدما آمين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
وقبل ما ألقى عامل أعطيه الجوال أقول لكم


قاعدوني . أبغى اسمع رسالة مثل رسالة رئيس أمريكي اللي قبل بايدن . والله نسيت اسم ترامب ايه ترامب يوم يقول

انت مرفود

لكن مرفود ما لها فايدة لبحثي

خلوها انت مقاعد

متاقد

ألف مبروك

التقاعد

قاعدوني


قاعدوني


الله يعزكم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
كيف يموت العشاق

رحمه الله

غازي القصيبي . وابن عقيل عبدالرحمن

لندن

وكنتما أعز الأصدقاء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
لم ترون قليلا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128492
منذ يوم
يا عم ابو محمد كانت اجداد هذه الفيران في مبنى ١٩ مبنى العلوم القدبم وكانت مع مكتبي وانا معيد في قسم الأحياء وكانت تأكل اكل تقول جن مهم فيران . اذا شبعت عطيتهم واذا جعت ما دروا عني

ــــــــــــــــــــــــ

هههههههههههههههه الحمد لله انك طلعت منها باالسليم ، الله رحمك على شان تطعمهن ليامنك شبعت ، على كل حال الحمد لله على سلامة عمرك ماطلعت باالطاعون ولا كورونا ، هذي نعمة ومنة من الله ..

.. وفقك الله لكل خير يا دكنور محمد .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
ورع المسؤول

من المكتبة النصية

ورع أبي بكر الصديق

يقول: روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، معلوم طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مع ذلك كان في غاية الورع، فهو يقول في هذا الأثر- أي أرض تقلني؟! وأي سماء تظلني؟! إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، أي أرض تقلني؟! يعني: تحملني، وأي سماء تظلني؟! يعني: أنني إذا قلت ذلك فقد تجرأت على الله تعالى؛ فأكون قد أخطأت فلا تحملني الأرض لعظم ما قلته، ولا تظلني السماء لكبر ما تقولته.
ثم روى أيضا عن أبي عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قول الله تعالى:  وَفَاكِهَةً وَأَبًّا  فقال: أي سماء تظلني؟! وأي أرض تقلني؟! إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ولكن هذا منقطع وذلك لأن إبراهيم التيمي من صغار التابعين من تلامذة ابن مسعود ولم يدرك أبا بكر ولعله أخذه من ابن عباس أو من ابن مسعود لأنه تتلمذ عليهما.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
عندما يلطف الله بنا ويرسل سيلا ينهي حياة مزرعة سلالة الفئران تكون المحنة في المال منحة من المتعال يا أبا محمد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
هذه الآيات من سورة الأعراف:

 أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡ‍ٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ (191) وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ لَهُمۡ نَصۡرٗا وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ (192) وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمۡۚ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ أَدَعَوۡتُمُوهُمۡ أَمۡ أَنتُمۡ صَٰمِتُونَ (193) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ (194) أَلَهُمۡ أَرۡجُلٞ يَمۡشُونَ بِهَآۖ أَمۡ لَهُمۡ أَيۡدٖ يَبۡطِشُونَ بِهَآۖ أَمۡ لَهُمۡ أَعۡيُنٞ يُبۡصِرُونَ بِهَآۖ أَمۡ لَهُمۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۗ قُلِ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ (196) وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَطِيعُونَ نَصۡرَكُمۡ وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ (197) وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواْۖ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ (198) خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ (201) وَإِخۡوَٰنُهُمۡ يَمُدُّونَهُمۡ فِي ٱلۡغَيِّ ثُمَّ لَا يُقۡصِرُونَ (202) وَإِذَا لَمۡ تَأۡتِهِم بِ‍َٔايَةٖ قَالُواْ لَوۡلَا ٱجۡتَبَيۡتَهَاۚ قُلۡ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّيۚ هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمۡ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ (203) وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ (204) وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ (205) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسۡجُدُونَۤ۩ (206)
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس: (وإخوانهم يمدونهم في الغيّ ثم لا يقصرون) قال: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات, ولا الشياطين تُمْسك عنهم.


- حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون)، يقول: هم الجن، يوحون إلى أوليائهم من الإنس =(ثم لا يقصرون), يقول: لا يسأمون.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
نسيت اسم من صفعني الصفعة الثانية ظلما لكني سامحته. أشتكيت

عند قسم الشرطة فحضر مدير أمن الجامعة بخطاب لا أعلم ما فيه وأخرجوه

هل بلغت هذه الكراسي هذا المبلغ


أقسم لكم بالله إن السفير القصيبي عندما استبدلت له الكرسي قال لا

لا أحب الكراسي الدوارة

ولم أفهمها إلا بعد وصلت ٣٠ عاما

وكنت يومها في كنف السفارة وكان يقول لي عند ما سألته لأول مرة في تأريخ الأدب ما هي الثقافة يا دكتور غازي أمام ٨٠٠ طالب من مختلف أنحاء المملكة في لندن

قال هي أنت وضحك قال أنت مثقف لأنك عالم وقد بعث لي بخطاب نيابة عن من ينوب عنه وبارك لي أكثر من إنجاز قبل زعم الجامعة اضطرابي بعشرة سنوات 🌐
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
كان مدير الجامعة غازي مدني يبعث لي مع د محمد صالح توفيق رسائل مكتوبة بها عبارات ثناء وتهنئة وأنا في الخارج

رحمهما الله

فما الذي حدث مني أو منه - في عهد أسامة طيب - غير غضبي بسبب أدويته التي جازف بها طبيبه الموكل بدون علمي لعلاجي من متلازمة مندليف . هذه تتهمني. بتاع مندليف قال الطبيب عني أمام مدير الإدارة الطبية عندما نصبوا لي عيادة باطنة الجامعة التي اراجع فيها كاي منسوب يتبع الجامعة واصطحبني إليه وانسحب لاستلام اول ورقة صفراء حاول بها ابتعاثي للصحة النفسية
وكررها بعد مدة وعندما حاولت الاحتفاظ بتلك الصفراويتين ضلت أحداهما لكني احفظ ما كتب فيها. لعلاجه علاج غير صحيح أو نحوه . يعني سبب غضبي من تجاهل أمري في لقاء مفتوح ليس ذنبا لي بل هو وزرهم ومردود عليهم يا الله. ليتني لم أتكلم في هذا.. فلا أريد تذكر كيف أعدمت حياتي من تأريخه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
ميسور طلبي وممكن يا سمو ولي العهد. طلبي يسير وحق ولكني لا أود لقاهم فإن من يطردني مرة يطردني عشرا ولا يعد يبالي . قالها لي نحن كذبنا عليك ١٠ كذبات غيرنا يكذب ١٠٠ تريد مني أن أشكرك على ٩٠ كذبة لم تكتب وتوثق ضدي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
ترى بناء وحدات الطاقة لا يتم إلا بوحدات الكتلة الفراغية ولكن الفراغية الثقالية ولكن الثقالية المغناطيسية ولكن المغناطيسية المحورية ولكن المحورية الكلية ولكن الكلية الموحدة


فلا اسمع أحد حول العالم من بكين للصين ومن واشنطن لبايدن أحد يقول الطاقة نووية ..الطاقة سعودية مغناطيسية يا حبايب وقرايب خذوها من عند د محمد ماجد بخش قبل الثعالب أو قاعدوه. لا تعذبوه

الكتلة الذرية كتلة محورية مغناطييية عددية التمثيل في وحدة الثبات لكنها مغناطيسية الطاقة في وحدة الكم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ يوم
الفراغ هو ما يحدد الطاقة والكتلة في الفراغ هي الكوانتا


ونوبل مرت ولا حتى تلتفت

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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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