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الكلية التقنية للبنات بالرياض تقيم "نحو آفاقٍ واعدة" افتراضياً

منذ يوم
2498
الكلية التقنية للبنات بالرياض تقيم "نحو آفاقٍ واعدة" افتراضياً

الرياض (صدى):
تعتزم إدارة الكلية التقنية للبنات بالرياض إقامة ملتقى للتأهيل الوظيفي يوم غدٍ الأحد ١٨ شوال الموافق ٣٠ مايو ولمدة أسبوع تحت شعار "نحو آفاقٍ واعدة" تختتم به هذا العام الاستثنائي، حيث يضم هذا الحدث الأبرز حفل افتتاح وملتقى للتوظيف ومعرضاً مصاحباً يضم أبرز انتاجات متدربات وخريجات الكلية، بالإضافة إلى ورش تدريبية تأهيلية مكثفة.

ومواكبةً لظروف الجائحة الاستثنائية ستتم إقامة هذه الفعالية افتراضياً بهدف تعزيز المهارات الأساسية لريادة الأعمال لدى المتدربات والخريجات مما يساعدهن على الانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية. وكذلك يُعد توفير الفرص الوظيفية المناسبة لخريجات الكلية أحد أهداف هذا الحدث. وفي طور تعزيز الشراكة المجتمعية، تأتي إقامة هذا الحدث بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة في مجال التوظيف وتطوير المهارات من خلال إقامة الورش التدريبية والجلسات الإرشادية للمستفيدات.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من سعادة عميدة الكلية ا.دوله بنت عبدالله النوخاني عسيري وذلك لضمان تنفيذ هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بالكلية التقنية للبنات بالرياض و بتطلعات متدرباتها وخريجاتها.

الرياض
الكلية التقنية للبنات

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووووك للهلال والهلاليين
ابو محمد 😎 ✍️
خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
من المحزن جداً ان يهبط الوحدة والقادسية الى الدرجة الاولى فريقان لهما تاريخ وجماهير خسارة للدوري السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووك لكل هلالي يا ناس هذا الزعيم رجع يضرب في الصميم
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..

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