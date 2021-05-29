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بالفيديو.. «الأرصاد»: الحرارة تصل إلى 50 درجة الثلاثاء المقبل

منذ يوم
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بالفيديو.. «الأرصاد»: الحرارة تصل إلى 50 درجة الثلاثاء المقبل

الرياض (صدى):
أوضح المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أنَّ درجات الحرارة سوف تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف، وأنَّ المنطقة الشرقية تسجل الأعلى في درجات الحرارة، خاصة في محافظة الأحساء.

وقال عقيل العقيل، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية" ، إنَّ الأجواء ستستمر حارة حتى منتصف الأسبوع، مشيرًا إلى أنَّ دخول فصل الصيف (أرصاديًا وليس فلكيًا) سيكون يوم الثلاثاء القادم.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل على المناطق الشمالية والشرقية، وكالعادة قد تلامس درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية، على بعض المناطق الشرقية خاصة في الأحساء، وقد تتأثر منطقة مكة المكرمة بالرياح الشرقية الجافة والحارة ترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 مئوية.

 

الطقس
درجات الحرارة
مركز الأرصاد

التعليقات

مع زاتي
مع زاتي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
مثل الحر مافي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
الله يعين ..
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6706
منذ يوم
يقولون أن حراره شمس الصيف هي تنفس جهنم يعني كأننا نحس بنفسها 😅 الله يجيرنا منها أعوذ بالله منها ومن عذابها.
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5048
منذ يوم
الله يرحمنا برحمته

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووووك للهلال والهلاليين
ابو محمد 😎 ✍️
خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
من المحزن جداً ان يهبط الوحدة والقادسية الى الدرجة الاولى فريقان لهما تاريخ وجماهير خسارة للدوري السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووك لكل هلالي يا ناس هذا الزعيم رجع يضرب في الصميم
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..

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