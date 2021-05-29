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بدء مشروع الحفائر لتعقب آثار رمسيس الثالث في المملكة

منذ يوم
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بدء مشروع الحفائر لتعقب آثار رمسيس الثالث في المملكة

نايف السالم (صدى):
كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، أنه سيبدأ أعمال الحفائر بموقع الملك رمسيس الثالث بشمال المملكة في نوفمبر المقبل.

وقال حواس أن العثور على آثار تخص رمسيس الثالث في السعودية أمر طبيعي، خصوصاً أن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور، يعتقد أنه المملكة، لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية في الجزيرة العربية، بحسب الشرق الأوسط

وأكد وزير الآثار الأسبق أن الحفائر في المملكة كشفت عن طريق تجاري يربط بين البلدين، كان يستخدم في العصور القديمة، ما يعني احتمال العثور على آثار وأدلة جديدة لملوك مصريين أرسلوا بعثات تجارية إلى المملكة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.

وأضاف أنه تم العثور على مجموعة من الجعارين المصرية في المملكة، مشيرا إلى أن جميع الدلائل الأثرية تشير بنسبة 100 في المائة إلى أن هذا كان طريقاً تجارياً استخدم في العصور القديمة.

ولفت حواس إلى أن العثور على خرطوش رمسيس الثالث لا يعني أنه ذهب إلى هناك، لكن القوافل التجارية اعتادت أن تضع اسم الملك في الطرق التي تمر بها.

المملكة
زاهي حواس
رمسيس الثالث

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 437
منذ يوم
الله يستر من المصاريه هذا والجسر ماخلص من الحين بداء الشغل
الملل
الملل عدد التعليقات : 529
منذ يوم
اكرام الميت دفنه ماهو نبش قبره
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
علم اجتماع المكان (أو الفضاء) أو سوسيولوجيا المكان، هو أحد فروع علم الاجتماع والذي يستعير من النظريات التي طُورت في مجال الجغرافيا، بما في ذلك المجالات الفرعية للجغرافيا البشرية والجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا النسوية. يبحث «علم اجتماع» المكان في التكوين الاجتماعي والمادي للأماكن. يهتم بفهم الممارسات الاجتماعية والقوى المؤسسية والتعقيد المادي لكيفية تفاعل البشر والمكان. علم اجتماع الفضاء هو مجال متعدد التخصصات للدراسة، ويعتمد على تقاليد نظرية متنوعة مثل الماركسية ودراسات ما بعد الاستعمار والدراسات العلمية والتكنولوجية. طور إدوارد ت. هول دراسة «القربيات» التي تركز على التحليل التجريبي للمكان في علم النفس.
كوكوووو
كوكوووو عدد التعليقات : 1
منذ يوم
مؤمن حقهم ينقبو ببلدنا واذا ظهر شي من الآثار فهي ملك لنا مو للمصريين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
يا هملااالي ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
رمسيس ماكتش يعصر القصب كان بي.يعضه عض وسننقب عن القصب اللي كان بيعضه الرمسيس في اثيوبيا لما كان بيزور خالته هناك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
قاعدوني . فقد فقدت طعم الحياة وأنا موقوف بزعم اضطرابي


هذا قد يؤثر على نفسيتي فأصبح منخوليا .


قاعدوني ولا تنصحوني


أخذت كل شيء من جهتهم حتى الذل
دكتور رايق بن فايق
دكتور رايق بن فايق عدد التعليقات : 438
منذ يوم
ليت هذا الاهتمام يكون بالإسلام وليس البحث عن آثار اعداء الله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
طلبي يسير وحق ولكني لا أود لقاهم فإن من يطردني مرة يطردني عشرا ولا يعد يبالي . قالها لي نحن كذبنا عليك ١٠ كذبات غيرنا يكذب ١٠٠ تريد مني أن أشكرك على ٩٠ كذبة لم تكتب وتوثق ضدي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
اطلب من ولي العهد حفظه الله التوجيه بتقاعدي مع إمكان ذلك من وزير التعليم أو وزير الداخلية . إلى رئيس الجامعة بتلفون في ٤ دقائق .


اتركوه لأهله يعتنون به بعد التقاعد ربما تتحسن عباراته
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
يشعر الدكتور ماجد بألم المر

وهذا الألم سيزول بعد التقاعد

لأنه سيبدأ مرحلة من حياته بعيدة عن مصدر المر . منهما مكرما معززا مقبلا ملاقيا مصاحبا ماكثا مقدما منعما بين ذويه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
أقول ذويه لعلة ..

حيث كانت هذه الكلمة في عبارة .. مستبدلة عن ما جاء في الأمر السامي الكريم عندما وصلنا الأمر لتنفيذه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
القصة مريرة التفاصيل لكن البركة في الأمير الذي سوف تصلني بشارة أمره لهم بتقاعدي بمعنى إيصال طلبي لهم . فلا يأمر أحد على إحد غير صاحب الأمر الذي هو ولي الأمر . أمري وامرهم بعد الله عند ولي الأمر


هل وصلت رسالتي :


قاعدوني
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ يوم
أمشي على عُكاز أضرب الأرض بيه ..

أقول سم. حاضر وتم سيدي لبيه ..

محدٍ ما يبر أرض لها فخر المويه ..

عند الأجاويد اللي ظهر كفهم فيه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ 15 ساعة
ما اعرف ليه

لماذا فصل المجال يتم عند فصل الكتلة وعودة توحيد المحور باستعادة وحدة تمثيل الكتلة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ 15 ساعة
ما اعرف ليه

الجاذبية داخل الكتلة تختلف عن الجاذبية خارج الكتلة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ 14 ساعة
جاذبية وحدات الكتل المغناطيسية تعادل جاذبية وحدة كتلة الأرض
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12079
منذ 14 ساعة
الاتصال والانفصال للكتلة والمجال

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووووك للهلال والهلاليين
ابو محمد 😎 ✍️
خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
من المحزن جداً ان يهبط الوحدة والقادسية الى الدرجة الاولى فريقان لهما تاريخ وجماهير خسارة للدوري السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووك لكل هلالي يا ناس هذا الزعيم رجع يضرب في الصميم
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..

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