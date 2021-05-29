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أرامكو تعلن فتح باب التسجيل في "برنامج التدرج"

منذ يوم
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أرامكو تعلن فتح باب التسجيل في "برنامج التدرج"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة "أرامكو"، عن فتح باب التسجيل في برنامج "التدرج" المهني، لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية.

وقالت الشركة أن البرنامج يوفر للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية والذي يشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، بالإضافة إلى دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

وعن مميزات البرنامج أثناء الدراسة،وأوضحت الشركة أن المشاركين سيقاضون راتبا شهريا، وتوفير السكن، والمواصلات المجانية على حافلات أرامكو، والرعاية الطبية المجانية، واستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة، واستخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة، وإجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب.

كما أنه يجب على المشارك أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور، مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين 31 مايو، حتى الساعة الـ3 من مساء يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2021م.

وأشارت إلى أنه من متطلبات البرنامج أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى، وأن تكون درجة اختبار القدرات 72 فأعلى، وألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية، وأن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1439/1438), ( 1440/1439), (1441/1440) و ( 1442/1441).

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط التسجيل في البرنامج من خلال بوابة الشركة .

 

أرامكو
برنامج التدرج

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80309
منذ 20 ساعة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووووك للهلال والهلاليين
ابو محمد 😎 ✍️
خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
من المحزن جداً ان يهبط الوحدة والقادسية الى الدرجة الاولى فريقان لهما تاريخ وجماهير خسارة للدوري السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووك لكل هلالي يا ناس هذا الزعيم رجع يضرب في الصميم
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..

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