نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مبتعث يكتشف مضاداً حيوياً يساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفاة

منذ يوم
2983
4
بالفيديو.. مبتعث يكتشف مضاداً حيوياً يساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفاة

الرياض (صدى):
تمكن مبتعث بأستراليا في اكتشاف مضاد حيوي يساعد في علاج الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بالإنفلونزا الإسبانية وغيرها من الأمراض المستعصية .

وأكد المبتعث عبدالله باوزير إنه اختار بحثه عن الإنفلونزا الإسبانية لأنها مرجحة مستقبلاً أن تكون جائحة ولا علاج لها، كما أن العالم غير مستعد لها، لافتا إلى أن الإنفلونزا الإسبانية موجودة حالياً ولكن لم تصل إلى حد الوباء.

وقال باوزير أن نسبة الوفيات الناتجة عن الانفلونزا الإسبانية أعلى من فيروس كورونا، مبينا أن المضاد الحيوي الذي اكتشفه يُساعد في الكشف عن الخلايا المسببة للوفـاة ويعمل على مقاومتها والقضاء عليها.

وأضاف المبتعث أن المضاد الخيوي الذي اكتشفه أثبت نجاحاً فعّالاً بعد اختباره على الفئران، مشيرا إلى أن وجود المضاد الحيوي قبل وقوع الجائحة هو أمر مهم للغاية لتجنب وقوع كارثة مثل فيروس كورونا.

الانفلونزا الموسمية
الخلايا المسببة للوفاة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12077
منذ يوم
مولاش
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12077
منذ يوم
لو يتم تصدير الإبل من أستراليا لأصبح كيلو الحاشي اليوم ب٢٥ ريال بدلا من ٦٥
محمد
محمد عدد التعليقات : 35
منذ يوم
ماشاء الله تبارك الله
بمثل هذا نفتخر ونسأل الله ان يوفقك في اكتشافك ويفيد العلم والعالم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
موفقك خير ان شاء الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووووك للهلال والهلاليين
ابو محمد 😎 ✍️
خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
من المحزن جداً ان يهبط الوحدة والقادسية الى الدرجة الاولى فريقان لهما تاريخ وجماهير خسارة للدوري السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووك لكل هلالي يا ناس هذا الزعيم رجع يضرب في الصميم
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..

أخر الأخبار

سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ دقيقتين 1060
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 9 دقائق 201
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 14 دقيقة 1508
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 15 دقيقة 233
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 15 دقيقة 305
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 17 دقيقة 1354
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 27 دقيقة 1485
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
منذ 39 دقيقة 1663
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
منذ 41 دقيقة 1809
بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية
بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية
منذ 44 دقيقة 1660