نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عروس تفارق الحياة قبل ساعات من زفافها والعريس يتزوج شقيقتها الصغرى

منذ يوم
10253
4
عروس تفارق الحياة قبل ساعات من زفافها والعريس يتزوج شقيقتها الصغرى

نيودلهي (صدى):
فارقت عروس هندية الحياة قبل عقد زفافها بساعات قليلة، ليسارع عريسها بالزواج من أختها الصغرى، وتم عقد الزفاف وجثة العروس ممدة في الغرفة الأخرى.

وكانت العروس الهندية، قد عانت من ألم مفاجئ قبل طقوس زفافها بساعات قليلة، وتوفيت في قرية ساماسبورا بمقاطعة إيتاوا في الهند، وبدلًا من إقامة العزاء وتشييع جثمانها قررت عائلتها تزويج العريس أختها الصغرى.

وفي الوقت الذي كان جسد العروس المتوفاة في غرفة أخرى، أقيمت آخر طقوس بعد الزفاف، فيما ماتت العروس بنوبة قلبية؛ ليطلب العريس من والديها أن يقررا زواجه من ابنتهما الصغرى في ذلك الوقت، وهو ما وافقت عليه الأسرة.

وفاة
الهند
زفاف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128480
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. لادين ولا عرف زلا اخلاق تحكمهم .. حياة بهايم ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ يوم
عريس لقطة
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5048
منذ يوم
ما عنده وقت
مختلف
مختلف عدد التعليقات : 3394
منذ 19 ساعة
لان العروس هي من تدفع المهر للزوج ولهذا زوجوة اختها عشان مايروح مادفعوه للعريس هبائا, الفقر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووووك للهلال والهلاليين
ابو محمد 😎 ✍️
خبتي وخسرتي ، وربح الهلااال ..
مساعد
من المحزن جداً ان يهبط الوحدة والقادسية الى الدرجة الاولى فريقان لهما تاريخ وجماهير خسارة للدوري السعودي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبروووك لكل هلالي يا ناس هذا الزعيم رجع يضرب في الصميم
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..

أخر الأخبار

سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ دقيقتين 1060
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 9 دقائق 201
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 14 دقيقة 1508
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 15 دقيقة 233
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 15 دقيقة 305
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 17 دقيقة 1349
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 27 دقيقة 1478
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
منذ 39 دقيقة 1663
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
منذ 41 دقيقة 1809
بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية
بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية
منذ 44 دقيقة 1660