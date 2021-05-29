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بالفيديو.. ممرضة هندية تحصل على تكريم بعد 19 عامًا من التفاني بالعمل في الطائف

منذ يوم
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بالفيديو.. ممرضة هندية تحصل على تكريم بعد 19 عامًا من التفاني بالعمل في الطائف

الطائف (صدى):
أقدم أهالي ومركز صحي عشيرة، بمحافظة الطائف،على تكريم ممرضة هندية، لتفانيها في عملها لـ19 عامًا.

وحصلت الممرضة التي تدعى جيسي مايكل، الهدايا العينية كالمشغولات الذهبية، والدروع، إضافة لبعض المبالغ النقدية؛ ليقول مدير المركز الصحي، رفاع العتيبي، إن التكريم جاء وفاءً للممرضة نظير خدماتها في المملكة لـ19 عامًا، بانضباط وتفانٍ، وفقًا لـ"سبق".

وأعربت الممرضة، عن شكرها لكل داعميها خلال سنوات عملها بالمملكة، مشيرة، وهي تغالب دموعها، إلى حسن التعامل معها من الطاقم الطبي أو الأهالي بالمحافظة.

الطائف
الهند
ممرضة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
بارك الله فيهم وفيما منحهم .. آمين ..

.. هذولا يعرفون المعروف ورد الإحسان باالإحسان ، ولو الممرضه ماتستاهل ماكان عاملوها بهذه المعاملة الحسنه الطيبه ..

قالوا في المثل // الجزى من جنس العمل ، من حصل شي يستاهله ..

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أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
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قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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