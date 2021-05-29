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أبرز المعلومات عن «مايك» الذي يردد اسمه بايدن دائمًا

منذ يوم
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أبرز المعلومات عن «مايك» الذي يردد اسمه بايدن دائمًا

واشنطن (صدى):
تحتوي الكلمات الخمس الأكثر شيوعاً التي ينطق بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أحاديثه اليومية، على اسم "مايك"، وهو المستشار مايك دونيلون البالغ من العمر 62 عاماً، ويعرفه بايدن منذ أكثر من 40 عاماً، وهو يعرف الرئيس أكثر مما يعرف نفسه.

ويعد "مايك" هو آخر شخص يراجع كل خطاب أو اتصال رئاسي قبل أن يصل إلى مكتب بايدن، رغم الدائرة الداخلية التي تدعم الرئيس ومن أبرزها رئيس الموظفين رون كلاين، ورئيس ديوان الرئاسة الآن بروس ريد، وستيف ريتشيتي، مستشار الرئيس.

وأوضح البعض، أنه يعتبر مايك هو الأقرب إلى "الأنا" البديلة التي يتمتع بها بايدن، وبالتأكيد الأكثر ثقة وتأثيراً، كما أن الرجل الستيني يساعد بايدن على أن يكون أكثر حسماً في اتخاذ بعض القرارات المهمة، مشيراً إلى أنه ساعده حتى الآن في إصدار عدد كبير من الأوامر والإجراءات التنفيذية أكثر من أسلافه الثلاثة مجتمعين.

أمريكا
بايدن
مايك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128482
منذ يوم
اخزاهما الله وخذلهما هما ومعاونيهم .. آمين ..

..هذولا اعداء الأمة وسبب تمضحلها وانحلالهاا وقهرهاا ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
في الغابة السوداء يوجد نحول .. نعم لقد عرفنا قصة العسل ونحول شخصية ظهرت مع زينة خلاف شخصية بشار الذي كان يبحث عن أمه مختلف عن بشار ٩٥ الذي سعره أعلى من ٩١ اليوم مع الفارق المغناطيسي لكمية الأيام بين ٧ سنوات و 21 سنة وهي بعد انتهاء الفترة أو الفترات ستصبح 28 ●●●○ بمعنى 4×7
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
عن المايك الذي خف صوته في صدورنا فأصبح بلا منازع عليه لوحة مكتوب عليها خالٍ وبلا إيجار.. وبلا يعني بدون أنه مؤجرا ولو كان لكان مستأجرا بفتح الجيم وغلق البقية ما عدا التاء وليس هذا بهذاء إنما هو مستأخر وهذه أيضا تفيد أمرين أحدهما بيدك والثاني شرط منك في العقد الموحد واستغفر من ذنوبي وأتوب من حروف مع حروفي فكل حرف له وجهين واحد في الأدب وآخر في وادي نحول في ظل الشجر وعند الزهر وقبل النظر وبعد البصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
لا شك أن الوعي جزء من اللا وعي والوعي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
كشفت فيروز بنت هماش

مفهوم الوعي في الفلسفة

مفهوم الوعي واللاوعي

يعبر مفهوم الوعي عن حالة الإدراك التي يصل إليها العقل من خلال تواصل الفرد مع المحيط، ويكون ذلك من خلال حواس الإنسان الخمس، ولحالة الإدراك هذه مستويات عدة منها: الإحساس بالذات، والإدراك الذاتي، والحالة الشعورية، والحكمة أو العقلانية، والإدراك الحسي بين الفرد والبيئة، وبالتالي فإنّ الوعي هو مجموعة من الأفكار، والمعرفة، وحصيلة التجارب التي شكلت لدى الفرد مفاهيمه حول كلّ ما هو حوله.

أنواع الوعي:

الوعي العفوي: هو ممارسة الأفراد لأنشطة ذهنية متعددة في الوقت ذاته. الوعي التأملي: هو ممارسة نشاط ذهني يتطلب التركيز ومستوى من الذكاء. الوعي الحدسي: هو وعي فجائي لا يمكن الاستدلال عليه. الوعي المعياري الأخلاقي: هو منظومة من المعايير الأخلاقية التي نصدر أحكامنا على ما حولنا من خلالها، فإما نقبلها أو نرفضها.


😗😚😙
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
كنت مرة مع صديقي العميد وكل العمداء هم أصدقائي قبل البحث

وكنت كظلهم جميعا بصفة مستشار

واليوم رحل منهم من رحل وبقي تل*ميذ على وزن تل*بيب

يتفلسف على أستاذه ويرفع صوته


لعم أبو الكرسي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
اللي ما فهم

أقول له

ما عاد فيه فهم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
وشل ولك وشل للذرة د محمد ماجد بخش

حدك حدودك لا تغير مهنة جدودك

كانت تجاربهم نعيم مقيم وكانوا يقرضون المعازيب

الملايين صارت حكر اليوم على من له حساب مستثمر

ويقولون ويكتبون إن التعليم المعرفي أقصد الإقتصاد المعرفي ولد أبو ناصر طلع ولد أبو عدنان

الله يرحم أمكم أتركوا د محمد ماجد بخش

وقاعدونه


قبل ينجن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
في الكلية مصارع الباحثين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
التشكيل مهم في الفن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
لو كان الإنسان يخاف .. ويحسب الموت ما كان أخاف الخلق وصار بعبع أبو قراج يمنع .. تعال يا منديل خذ دمعتي معك للزبالة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
6 2 2
4 2 4
2 8 0
2 6 2

هي لعبة الذرة المغناطيسية والطاقة الممثلة لوحدة مجموع الكتلة

عضوا عليها ولا تعضوا على قلب عضو هيئة التدريس والبحث العلمي

فالدنيا دوارة والأيام دول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
أمامي ٧٠٠٠ ورقة من أصل ٨٠٠٠٠ من أصل ٦ إلى ٧ مليون ورقة

فرحت يوم انتهيت بنجاح من البحث

واليوم أقول لعم أبو الكرسي أبو رجول اللي أصحابه ما له عقول

عاتبت طيبت خاطر اعتذرت قبلت رأسهم لكن الكبرياء راكبتهم حتى رحلوا.. وبقيت لقدري

وبقيت لقدري

فقاعدوني

سلمكم الله من كل شر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
كلمة أخيرة مريرة حسيرة بصيرة أقولها وأعط الجوال اللي في يدي لأقرب عامل نظافة بعد قليل

وهي: اعذروني وسامحوني يا صدى ويا قرواء وأأكد عليها قرواء صدى الإلكترونية

فقد خمنت ١٠٠ مرة إن الإدارة في صدى على علم

ومن كانوا على علم يتحملون ويتحدون عندما يتحدثون

تلك هي شخصية الوزير

شكرا شكرا ألف مرة ومرة

يا وزارة صدى

ما عليه الوداع مر والفراق مرير لكنها سنة الإعلام


أنتم أولى بالبقاء من د محمد ماجد بخش


ويكفيكم تضحيات

والكلمة هي : في أمان الله يا أصدقاء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
وتستمر اللعبة حتى مع مغادرة الباحث ساحة البحث العلمي

0 8 2
4 6 0
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
قَرْو

1.

حَوْض طويل مثل النَّهر تَرِدُه الدَّوابّ.

2.

خَشَب له ألياف قَصيرة مُزركشة، صَلْد جدًّا، يشيع استعماله في صُنْع الأثاث، بلّوط، سِنْديان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
وصل عامل من بعيد

في أمان الله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
فترة العناصر المقيسة لكتلة الذرة القياسية

0 0 10
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
وصيتي لكم ركزوا على عنصر الزركونيوم zr

ب ر ب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
يستخدم الزركونيوم في صورة معدن في تغليف أعمدة وقود المفاعلات النووية وحمايتها من حرارة التفاعلات النووية العالية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
مدري أحبك والا اسبك

إن الحياة ترقب صنعك

نرى من بعد حين أثرك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
ليتني كنت من القرواء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
مخالف🤷‍♂️
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
مخالف🧠
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12076
منذ يوم
وكِّل الله على الظالم

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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