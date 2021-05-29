أبرز المعلومات عن «مايك» الذي يردد اسمه بايدن دائمًا

واشنطن (صدى):
تحتوي الكلمات الخمس الأكثر شيوعاً التي ينطق بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أحاديثه اليومية، على اسم "مايك"، وهو المستشار مايك دونيلون البالغ من العمر 62 عاماً، ويعرفه بايدن منذ أكثر من 40 عاماً، وهو يعرف الرئيس أكثر مما يعرف نفسه.
ويعد "مايك" هو آخر شخص يراجع كل خطاب أو اتصال رئاسي قبل أن يصل إلى مكتب بايدن، رغم الدائرة الداخلية التي تدعم الرئيس ومن أبرزها رئيس الموظفين رون كلاين، ورئيس ديوان الرئاسة الآن بروس ريد، وستيف ريتشيتي، مستشار الرئيس.
وأوضح البعض، أنه يعتبر مايك هو الأقرب إلى "الأنا" البديلة التي يتمتع بها بايدن، وبالتأكيد الأكثر ثقة وتأثيراً، كما أن الرجل الستيني يساعد بايدن على أن يكون أكثر حسماً في اتخاذ بعض القرارات المهمة، مشيراً إلى أنه ساعده حتى الآن في إصدار عدد كبير من الأوامر والإجراءات التنفيذية أكثر من أسلافه الثلاثة مجتمعين.