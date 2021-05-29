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ليوناردو غارديم يقترب من التعاقد مع الهلال

منذ يوم
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ليوناردو غارديم يقترب من التعاقد مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، إن المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم بات قريبا من التوقيع لنادي الهلال، لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفا لمواطنه خوسيه مورايس.

وأوضحت التقارير، أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل فتح قناة اتصال مع وكيل أعمال غارديم لتعيينه في منصب المدير الفني لبطل الدوري في آخر موسمين، فيما سبق أن حقق غارديم نجاحات كبيرة مع موناكو بقيادته للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016/2017، والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان حينها قد أطاح بمانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، كما سبق أن تولى غارديم تدريب أندية بيرا مار وسبورتينغ براغا وسبورتينغ لشبونة في البرتغال وأولمبياكوس اليوناني وموناكو الفرنسي، فيما لم يتول تدريب أي ناد منذ انفصاله عن موناكو في ديسمبر 2019.

 

 

الهلال
ليوناردو غارديم

التعليقات

ريح المسك
ريح المسك عدد التعليقات : 106
منذ يوم
نادي الهلال اللجان والحكم المحلي يمنحون أي مدرب الهلال النجاح لأن جميع اللجان تعمل لصالح الهلال
ريح المسك
ريح المسك عدد التعليقات : 106
منذ يوم
أي مدرب يأتي الهلال يحقق النجاح لأن اللجان والحكم المحلي يعملون لخدمة الهلال
هلالي وراسي معتلي فوق
هلالي وراسي معتلي فوق عدد التعليقات : 6
منذ يوم
عز ماعد فمك الصحيح
هلالي وراسي معتلي فوق
هلالي وراسي معتلي فوق عدد التعليقات : 6
منذ يوم
عز ماعد فمك الصحيح
هلالي وراسي معتلي فوق
هلالي وراسي معتلي فوق عدد التعليقات : 6
منذ يوم
عز ماعد فمك الصحيح
هلالي وراسي معتلي فوق
هلالي وراسي معتلي فوق عدد التعليقات : 6
منذ يوم
عز ماعد فمك الصحيح
هلالي وراسي معتلي فوق
هلالي وراسي معتلي فوق عدد التعليقات : 6
منذ يوم
عز ماعد فمك الصحيح
هلالي وراسي معتلي فوق
هلالي وراسي معتلي فوق عدد التعليقات : 6
منذ يوم
عز ماعد فمك الصحيح

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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