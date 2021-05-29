ليوناردو غارديم يقترب من التعاقد مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، إن المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم بات قريبا من التوقيع لنادي الهلال، لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفا لمواطنه خوسيه مورايس.
وأوضحت التقارير، أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل فتح قناة اتصال مع وكيل أعمال غارديم لتعيينه في منصب المدير الفني لبطل الدوري في آخر موسمين، فيما سبق أن حقق غارديم نجاحات كبيرة مع موناكو بقيادته للتتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2016/2017، والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان حينها قد أطاح بمانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، كما سبق أن تولى غارديم تدريب أندية بيرا مار وسبورتينغ براغا وسبورتينغ لشبونة في البرتغال وأولمبياكوس اليوناني وموناكو الفرنسي، فيما لم يتول تدريب أي ناد منذ انفصاله عن موناكو في ديسمبر 2019.