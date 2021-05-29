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شاب يبتز فتاة بصورها العارية بعد ممارسة الرذيلة معها

منذ يوم
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شاب يبتز فتاة بصورها العارية بعد ممارسة الرذيلة معها

بيروت (صدى):
كشفت فتاة في لبنان أنها تعرضت لاعتداء جنسي خلال تبديلها الملابس في أحد المجمّعات البحرية، كما سرق مبلغاً من المال كان داخل حقيبتها، بالإضافة الى هاتفها الجوال بعد أن أخرج منه شريحة الخط.

وأوضحت الفتاة أنه عندما عادت إلى منزلها إتصل بها المتهم الفاعل واعتذر منها منبهاً إياها الى وجوب عدم إعلام أحد بما حدث على إعتبار أنه أخذ لها صوراً وهي عارية، مضيفة أنه ثابر على تهديدها و0على إرسال المال اليه.

ونفى الشاب أقوال الفتاة؛ حيث قال أنه تعرف عليها بواسطة الأصدقاء ومارس معها الرذيلة برضاها مرات عدة، من بينها في غرفة تبديل الملابس في المنتجع المذكور، لافتًا إلى أنه أخذ من والدة المدعية مبالغ مالية وبعض المصاغ وأنه إتصل بالفعل مرات عدة بعائلتها مهدداً لكون أفراد العائلة كانوا يتصلون به ويقومون بإستفزازه.

وأكدت الفتاة أن المتهم كان يدسّ لها في كل مرة يلتقيها مادة مخدرة في المشروب الذي تتناوله بحيث تفقد الوعي ليعتدي عليها، وكان يهددها ويبتزها ويجبرها على ما لا ترغب به.

لبنان
ممارسة الرذيلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128481
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. فساد في فساد ..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3735
منذ يوم
يضبطها ويحاسبها وبعدين يسرقها وتكبر بينهم والاهل يناصرون بنتهم فيكذبون معاها علشان ينتقمون منه.الله لا يبلانا
محمد الدوسري
محمد الدوسري عدد التعليقات : 9
منذ يوم
البنت كذابة
SNHAlmadani
SNHAlmadani عدد التعليقات : 5
منذ يوم
ان بعض الظن إثم
دعو الخلق للخالق و لا تحكمو على البنت او الشاب فلا انتم وكلاء او قضاة ولا انتم من يعلم الغيب!

حسبي الله ونعم الوكيل

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تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
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كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
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قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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