اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة عن طريق الهواء

هانوي (صدى):
كشفت وزارة الصحة الفيتنامية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.
وتنتشر السلالة الجديدة بسرعة عن طريق الهواء، فبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حاليا لتفشي جديد ينتشر بسرعة أكبر.
وقال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة",مشيرا إلى أن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريباً.