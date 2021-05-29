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اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة عن طريق الهواء

منذ يوم
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اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة عن طريق الهواء

هانوي (صدى):
كشفت وزارة الصحة الفيتنامية عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

وتنتشر السلالة الجديدة بسرعة عن طريق الهواء، فبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حاليا لتفشي جديد ينتشر بسرعة أكبر.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة",مشيرا إلى أن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريباً.

فيتنام
كورونا
سلالة جديدة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
الله يكفينا شر الأمراض ومسبباتها ، ماعلمناه منها وماجهلناه .. آمين ..
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 188
منذ 11 ساعة
ومن خلق الهواء غير الله سبحانه وتعالي هو الحافظ عز وجل

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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