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خصم 3 نقاط من الاتحاد

منذ يوم
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خصم 3 نقاط من الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
يواجه نادي الاتحاد عقوبة صادمة، حيث بات على بُعد خطوة واحدة فقط، من خصم 3 نقاط من رصيده، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وستطبق العقوبة بعدما انتهت رسميًا، مهلة الـ 5 أيام التي منحتها غرفة فض المنازعات، لنادي الاتحاد، لسداد 7 ملايين ريال، إلى الفيصلي، كدفعة متأخرة من صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز البيشي.

وعبرت الجماهير الاتحادية عبر وسم (#خصمنقاطمنناديالاتحاد) عن استنكارهم من الإدارة التي لم تتمكن من سداد المبلغ في الوقت المحدد من قبل لجنة فض المنازعات.

ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، برصيد 53 نقطة، قبل جولة واحدة فقط، من النهاية.

وكان الفيصلي أرسل خطابًا رسميًا إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تنفيذ عقوبة خصم 3 نقاط عن الاتحاد، بعد تجاهله سداد المبلغ.

نادي الاتحاد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

naeem
naeem عدد التعليقات : 162
منذ يوم
وضحة اللعبه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2461
منذ يوم
ههههههه أبحث عن المستفيد
SNHAlmadani
SNHAlmadani عدد التعليقات : 5
منذ يوم
خصم 3 نقاط!!!
مدري من وين طلعتو لنا بمسألة خصم النقاط ذي اذا تأخر السداد ، لأن النقاط لا يصح التلاعب فيه دام انها من فوز او تعادل فالمباريات.. ما هو من المنطق ولا العدل

حسبي الله ونعم الوكيل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ يوم
٧ ملايين

تحل المشكلة

يظل المخ نائم مالم يستنهض

٧ ملايين تمام لكرسي المغناطيسية

والله بتربحون ٢٠٠ مليار

والله

لكنكم قوم تقصون الباحث وتزعمون اضطرابه
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 3
منذ يوم
أشوى إن الهلال خذا النقاط المطلوبه للدوري والا قالو إن الهلال هو السبب على شان الأتحاد ما يأخذ الدوري..
تابط شرا
تابط شرا عدد التعليقات : 34
منذ يوم
بدا اللعب عشان الفقر
تاج راسك النصر
تاج راسك النصر عدد التعليقات : 1
منذ يوم
مجننك الفقر
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2273
منذ يوم
المستفيد فريق ابو خرقه فقط
خالد
خالد عدد التعليقات : 32
منذ يوم
طيب والسالم اللي له سنتين و4 تحذيرات للفقر واخرها قبل 10 ايام ولم يسددوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لو التعاون اخذ كاس الملك
تجد اعلام الاصيفر وجهوا سهامهم للاتحاد
وخصم نقاطه من اجل الاسيويه
لكن سبحان الله من بعد الدعم الملياري تهاوت مستوياتهم وتلاشت طموحهم وغابت تكويشة البطولات
الى تكويش على الديون
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 71
منذ يوم
هذا الي يخطط له ابو ١٧خ بعد ما فشل داخل الملعب بدا الشغل خارج الملعب لأنه يملك المال ويملك القوه الان و يقول انه مديون ب ٣٠٠ مليون سوف يسدون له ويعطونه فوقها ٥٠٠ مليون لااحضار لاعبين جدد بعد مااعطوهم ملعب والأندية الاخري تبيع فنايل لكي تمشي امورهم
ابو احمد
ابو احمد عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
واضح الآسيوية ماتبغي منافس
ابو احمد
ابو احمد عدد التعليقات : 2
منذ 8 ساعات
الآسيوية ماتبغي منافس
من ماء
من ماء عدد التعليقات : 2
منذ 6 ساعات
يازين الدوري الاسباني والانجليزي والايطالي
والافريقي
اناشدكم شوفو الدوري اليمني والله حماس
اتركوكم من حسم نقاط ومنشطات للضعفاء بس
ريحو بالكم غيرو وجهتكم للدوريات الاخرى شوف لعب شوف انسجام الاتحاد يعاني من عاهات داخل الملعب لا وعاد فيه اسناد من خارج النادي ع حساب العميد(اختصار اللي ماله كبير يشتري........) عشان يعيش زمن اذا لم تظلم ظلمت
من ماء
من ماء عدد التعليقات : 2
منذ 6 ساعات
يازين الدوري الاسباني والانجليزي والايطالي
والافريقي
اناشدكم شوفو الدوري اليمني والله حماس
اتركوكم من حسم نقاط ومنشطات للضعفاء بس
ريحو بالكم غيرو وجهتكم للدوريات الاخرى شوف لعب شوف انسجام الاتحاد يعاني من عاهات داخل الملعب لا وعاد فيه اسناد من خارج النادي ع حساب العميد(اختصار اللي ماله كبير يشتري........) عشان يعيش زمن اذا لم تظلم ظلمت

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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