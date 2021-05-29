خصم 3 نقاط من الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
يواجه نادي الاتحاد عقوبة صادمة، حيث بات على بُعد خطوة واحدة فقط، من خصم 3 نقاط من رصيده، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وستطبق العقوبة بعدما انتهت رسميًا، مهلة الـ 5 أيام التي منحتها غرفة فض المنازعات، لنادي الاتحاد، لسداد 7 ملايين ريال، إلى الفيصلي، كدفعة متأخرة من صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز البيشي.
وعبرت الجماهير الاتحادية عبر وسم (#خصمنقاطمنناديالاتحاد) عن استنكارهم من الإدارة التي لم تتمكن من سداد المبلغ في الوقت المحدد من قبل لجنة فض المنازعات.
ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، برصيد 53 نقطة، قبل جولة واحدة فقط، من النهاية.
وكان الفيصلي أرسل خطابًا رسميًا إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تنفيذ عقوبة خصم 3 نقاط عن الاتحاد، بعد تجاهله سداد المبلغ.