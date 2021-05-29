نائب كندي يتبول في فنجان قهوة خلال اجتماع افتراضي للبرلمان

أوتاوا (صدى):
ظهر نائب كندي مثير للجدل، وهو وليام أموس نائب البرلمان عن الحزب الليبرالي الحاكم، عبر الكاميرا وهو يتبول في فنجان القهوة خلال جلسة افتراضية للبرلمان، وذلك بعد شهر من ظهوره في لقطة عريانا خلال مناسبة افتراضية أخرى.
واعتذر وليام أموس، عبر تويتر في ساعة متأخرة من مساء الخميس، قائلًا: "الليلة الماضية وخلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم وفي مكان خاص تبولت دون أن أدرك أنني أمام الكاميرا.. أشعر بحرج بالغ لما فعلت وما قد يسببه ذلك من ألم لأي شخص رأى ما حدث... أقدم اعتذاري الصريح" .
وكان يتحدث عبر الهاتف في مكتبه عندما قرر التبول في فنجان القهوة بدلا من إنهاء الاتصال أو تعليقه، فيما قال إنه سيظل نائبا بالبرلمان لكنه سيتخلى مؤقتا عن بعض مهامه بالمجلس؛ حيث يعمل أموس مساعدا لوزير الصناعة فرانسوا-فيليب شامبين.