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شركة علم توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

منذ يوم
2425
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شركة علم توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة علم عن توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بمدينة الرياض.

واوضحت أن الوظائف المتوفرة هي" مهندس أول ضمان جودة برمجيات ، مطور ios, مطور تكامل اول ، مطور أندرويد، مستشار مساعد محلل نظم ، مطور ويب الواجهات الأمامية/الخلفية".

وأضافت الشركة أن التقديم بدأ اليوم السبت وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع الشركة.

مهندس أول ضمان جودة برمجيات

مطور ios,

مطور تكامل اول

مطور أندرويد

مستشار مساعد محلل نظم

مطور ويب الواجهات الأمامية/الخلفية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80309
منذ 19 ساعة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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