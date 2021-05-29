شركة علم توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة علم عن توفر 6 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بمدينة الرياض.
واوضحت أن الوظائف المتوفرة هي" مهندس أول ضمان جودة برمجيات ، مطور ios, مطور تكامل اول ، مطور أندرويد، مستشار مساعد محلل نظم ، مطور ويب الواجهات الأمامية/الخلفية".
وأضافت الشركة أن التقديم بدأ اليوم السبت وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع الشركة.
مهندس أول ضمان جودة برمجيات
مطور ios,
مطور تكامل اول
مطور أندرويد
مستشار مساعد محلل نظم
مطور ويب الواجهات الأمامية/الخلفية